El nuevo empate de Universidad de Chile, esta vez contra Palestino en una campaña azul que mantiene al Chuncho lejos de los triunfos, tiene a los hinchas de la U más que inconformes con el trabajo de Santiago Escobar y varios de los jugadores del plantel. Esto por no decir furiosos.

Y una nueva arista en el quiebre entre los hinchas azules y el camarín se abrió este sábado por la noche y primeras horas del domingo: el carrete de Junior Fernandes al que también estuvo invitado Ronnie Fernández.

Puntualmente, Junior fue protagonista de la celebración de cumpleaños de su esposa, pero más allá de la razón los hinchas azules estallaron en redes sociales. En las imágenes del festejo se ve a Junior bailando hasta en una carrera de monopatín.

La celebración se filtró a través de las mismas redes sociales y en los videos se puede ver a Junior Fernandes particularmente festivo entre cantos y bailes al ritmo de un imitador de Daddy Yankee. Los fanáticos azules no le perdonan a los jugadores azules tanto festejo y alegría inmediatamente después del amargo empate ante los árabes.

“¿Para esto sí que tienes energía, cierto Junior? Porque para correr en la cancha, que es para lo que te pagan, ni a palos. Volviste a Chile a puro hueviar”, sostuvo @nico_vrsalovic en Twitter.

Por su parte, Ronnie Fernández respondió al periodista José Tomás Fernández, quien hizo eco de la fiesta: “qué bien se entienden Junior y Ronnie. El hincha de la U espera que en la cancha (de pasto) se replique”.

“Entiendo que los momentos no son los indicados por los resultados, pero de ahí a querer sacar provecho de esto en tu condición de periodista, me parece discutible. Lo más fácil es atacar en los momentos difíciles. Las familias no son responsables de los malos resultados (un cumpleaños)”, contestó Ronnie Fernández.

La cuenta de “Tío Yabi” reaccionó afirmando que “esas fotos y videos son una falta de respeto a los hinchas que tenemos que aguantarles actuaciones penosas. Si van a carretear, háganla piola. ¿O tienen mucha necesidad de ostentarlo todo?”.

Otro hincha que respondió a Ronnie Fernández fue @FeernandOUCH: “¿momentos difíciles? Ustedes siguen cobrando tremendo cheques a fin de mes, ustedes tienen el lujo de contratar al doble de Daddy Yankee mientras un grupo de personas prefiere ir a verlos al estadio sin saber si llegarán a fin de mes. Momentos difíciles para las personas y su economía, para ustedes no”.