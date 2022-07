Universidad de Chile llegará al Superclásico 192 del fútbol chileno con dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional 2022. Los azules perdieron frente a Ñublense y ante O'Higgins antes de enfrentar a Colo Colo en un partido que todavía no tiene la sede ratificada, aunque todo parece indicar que será en el estadio Fiscal de Talca.

La caída ante el Capo de Provincia le salió muy cara a los pupilos de Diego López: Nery Domínguez salió lesionado del isquiotibial en la pierna derecha. Y, según las declaraciones del entrenador uruguayo de los azules, el ex defensor de Racing Club de Avellaneda tiene muy difícil poder llegar al duelo frente al Cacique.

"El fútbol tiene estas cosas, te golpea en posiciones donde ya te faltaba el jugador, como nos pasó atrás", dijo el charrúa en alusión al desgarro de Bastián Tapia. "Después tuvimos la lesión de Nery. Hablé un poco con él, sintió un pinchacito", agregó el Memo, quien de todas maneras dejó un mal augurio.

¿Por qué? "Después los doctores tendrán que verlo y hacer los análisis y se verá, pero creo que es difícil que esté para el próximo partido. Es mi sensación ahora", fueron las palabras del DT escogido por Azul Azul para suceder a Santiago Escobar al cabo del interinato de Sebastián Miranda en el primer equipo de la U.

Para cerrar el tema del oriundo de Cañada de Gómez, el charrúa afirmó que "Creo que hay que hacer autocrítica hoy y ya después de mañana pensar que tenemos un partido especial e importante, donde nos tenemos que recuperar sobre todo mentalmente. Será una semana distinta", sostuvo el otrora defensor del Cagliari sobre los días previos a medirse con los albos, por ahora líderes del torneo.

Diego López opta por la precaución con Emmanuel Ojeda

Este sábado 23 de julio, Emmanuel Ojeda sufrió una contractura en el isquitibial del muslo derecho en la práctica del plantel estelar de la Universidad de Chile. De inmediato surgió la duda en torno al estado del volante central de 24 años, uno de los buenos valores que han tenido los laicos en la segunda parte de la campaña.

Por esa razón y la cercanía con el Superclásico ante Colo Colo, Diego López optó por no hacer una apuesta arriesgada en el centro del campo, una zona muy mermada por estos días. "Creemos que Ojeda sí va a estar. Como dije de Nery, que son sensaciones, que me parece que no", manifestó el montevideano, quien de todas maneras explicó por qué prefirió dejar al ex Rosario Central marginado ante el Capo de Provincia.

"Preferimos que se perdiera un partido y que no fueran tres o cuatro, esa fue un poco la idea de cuidarlo", expresó López en referencia al riesgo de una lesión mayor en caso de que el "5" de la U tuviera minutos en El Teniente, algo que podría haberlo dejado sin opciones para la zona media, pues Mauricio Morales está con un desgarro, mientras que Felipe Seymour padece una entesitis y Luis Felipe Gallegos, un esguince de tobillo.