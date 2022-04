Una vez que la ANFP entregó la programación para el partido atrasado en que Audax Italiano debe recibir a Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, es que a los hinchas azules les dio una pequeña sonrisa la designación del estadio Elías Figueroa.

Es que fue en ese reducto de la ciudad de Valparaíso donde el equipo de Santiago Escobar logró sumas por última vez tres puntos, cuando vencieron a Unión Española por 2-0.

Con goles de Álvaro Brun y Darío Osorio, los azules lograron en ese encuentro recuperarse de una mala racha que arrastraba en el torneo.

Es que si bien Universidad de Chile comenzó el torneo con dos triunfos, ante Unión La Calera y Deportes Antofagasta, luego vendría un bajón perdiendo contra Ñublense, O'Higgins, Colo Colo y una igualdad ante Curicó Unido.

Tras esto, también en un partido atrasado, viajaron hasta Valparaíso para enfrentar a Unión Española, para el último triunfo de los bullangueros.

Luego de eso, como si fuera una película de terror, la U pierde contra Universidad Católica y Coquimbo Unido, además de una igualdad sin goles ante Palestino.

Por eso está la idea en mente de poder repetir la racha conseguida en el Elías Figueroa, para que la ciudad de Valparaíso se transforme en un salvavidas de Santiago Escobar por segunda vez en el torneo.

Gusta al equipo

Tras ese partido jugado en Valparaíso, el uruguayo Brun dio una entrevista en radio Futuro, donde dio a conocer el gusto que les había dado el estadio Elías Figueroa.

"Por lo que tengo entendido el Estadio Nacional está en mejoras y si vos me das a elegir entre Santa Laura, que hemos jugado más, y el que jugamos ayer (Valparaíso) , me gustó mucho más el de ayer. El pastito estaba bien corto, el estadio es lindo, te sientes que parandote ves toda la cancha", precisó Brun.

Por lo mismo, en esa oportunidad, hizo la petición para poder repetir en el Elías Figueroa, aunque para eso habría que esperar hasta esta semana.

"Me gustó mucho. No sé si tenemos la derecha para elegir o eso lo van cambiando. Hablo de mi desconocimiento. Pero si me dan a elegir me gustó mucho, se que queda medio lejos capaz para la hinchada, que ayer apoyó como nunca. Nosotros el plus que nos da la gente nos gusta, nos da una concentración y una exigencia que precisamos", finalizó.