U. de Chile sella la llegada de Zaldivia, Marcelo Díaz se acerca y Toselli todavía conversa

Según reportan en Al Aire Libre en Cooperativa, el ex central de Colo Colo ya firmó el acuerdo para sumarse al Romántico Viajero, "Carepato" Díaz rechazó la primera oferta azul pero deberían llegar a acuerdo pronto y el ex arquero de la UC sigue conversando. Zanahoria Pérez tenía ganas de vestirse de azul, pero los Cruzados no quisieron. ¡Todos los detalles aquí!