Diego López deja en claro que la prioridad de Universidad de Chile es lo que está pasando en el Campeonato Nacional, por lo que en la Copa Chile, cuando este jueves visite a Cobresal, planteará una formación mixta para aprovechar de ver jugadores que no han sumado tantos minutos.

Dejando por un tiempo de lado la preocupación de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, los azules quieren tomar otro aire en la altura de El Salvador cuando este jueves choquen ante Cobresal por los octavos de final de Copa Chile.

Con unas semanas bien complejas que han vivido, el técnico Diego López tiene tomada la determinación de aprovechar este duelo para ver en cancha a jugadores que no han sumado tantos minutos.

"Es un partido que tenemos que tratar de ganar, no que vamos a jugar y dejar de lado la Copa Chile. Lo vamos afrontar con seriedad, con un equipo mixto es la idea para ver gente que no está jugando. Esa es la idea de ver a los que no están teniendo minuto, queremos que jueguen. Será algo mixto", comentó López en conferencia.

En ese sentido, el técnico uruguayo precisó que hay que ser realistas con el momento que vive la U, por lo que deben guardar fuerzas para luchar en el torneo nacional.

"Nosotros, obviamente, pensamos que la prioridad es el campeonato, pero la copa es linda, es importante ver jugadores que no están haciendo minutos y tratar de verlos. Saber y tener presente que la situación del campeonato nosotros nos metimos solos en esta situación y tenemos que salir con más trabajo. Los errores gratuitos que cometemos tratar de eliminarlos, los hemos visto, la autocrítica está. Tenemos que ser conscientes de que vamos a salir, podemos salir, y que con lo que hacemos no nos alcanza. Ahora está la copa pero la prioridad es el campeonato", finaliza.