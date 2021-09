La llegada de Luis Roggiero, el nuevo director deportivo de Universidad de Chile, ha dado que hablar las últimas semanas, ya que no se ha tenido claridad en que el ecuatoriano llegue al club asumir su función, teniendo en cuenta que ya comenzó la segunda ronda del Campeonato Nacional.

Por lo mismo , el gerente general de Azul Azul se refirió a la situación de Roggiero, en una conversación con La Magia Azul, donde dio respuestas, con un poco más de claridad, sobre su arribo al país.

"Luis va llegar a fin de este mes, cerca de tres semanas más. Eso es lo que tenemos proyectado. Ustedes saben está muy complejo el tema de las fronteras y las visas de trabajo, así que estamos trabajando en eso y la proyección es que pueda llegar cerca del final del mes", comenta Asenjo en La Magia Azul.

En cuanto a la función que viene a cumplir el ex directivo de Independiente del Valle de Ecuador, el gerente destacó que se unirá a un equipo de trabajo que está en plena función.

"El día que llegue va recopilar toda la información, ya ha ido recopilando. Se va juntar con nosotros, se va juntar con el presidente, con los jugadores, los va a conocer personalmente, porque los conoce en lo deportivo. Tampoco va tener la llave absoluta para decir este si o este no. Acá hay un equipo de trabajo, hay directivos muy involucrados también. Él es el experto que viene al área, pero va a escuchar y por la forma que tiene, por la calidad de persona que tiene, no va llegar a imponer nada sin trabajar en conjunto con el resto del equipo. Es humo que impuso condiciones para llegar", destaca el gerente general de Azul Azul.

El nuevo director deportivo ha ido recopilando información para arribar con una base de información a la U.

En ese sentido, Asenjo confirmó que un equipo liderado por el presidente del club, Cristián Aubert, es el que está revisando las situaciones de los jugadores en estos momentos, a la espera del arribo del nuevo director deportivo.

"El club no está congelado esperando que llegue Luis. Se sigue trabajando hay conversaciones y no es que estamos esperando con el portón cerrado y que el trae la llave para abrir. Seguimos trabajando durísimo, hay conversaciones, estamos cerca del plantel, estamos conversando directamente con los que renueva y con los que no. El presidente ha tenido rol activo, es un presidente ejecutivo, que esta constantemente en el CDA muy involucrado con cuerpo técnico y jugadores. No dudo que se tomaran las mejores decisiones para el club. Luis tiene que aportar su conocimiento y experiencia, pero las decisiones no serán unilateral de Luis", finalizó.