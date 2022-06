El entrenador uruguayo Diego López dictó una polémica conferencia de prensa en la previa de su estreno al mando de Universidad de Chile ante General Velásquez, por Copa Chile. Pidió no hacer preguntas que no eran "de fútbol" y luego eludió temas como la continuidad de Hernán Galíndez o el término de vínculos con José María Carrasco.

Una controvertida conferencia de prensa concedió el nuevo técnico de Universidad de Chile, Diego López, en la previa del encuentro que disputarán este fin de semana ante General Velásquez por la tercera fase de la Copa Chile, duelo que marcará el inicio del proceso del entrenador uruguayo.

Desde el inicio de la ronda de preguntas, el entrenador uruguayo advirtió que iba a "hablar de fútbol nada más, solo del partido del domingo. Lo importante es hablar de fútbol", anticipando lo que venía por las polémicas de la semana en el club y curioso, como si hablar de otros temas no fuera "de fútbol".

La primera pregunta fue del periodista Jorge Sánchez, del diario La Tercera, quien quería saber su opinión por lo que está pasando el portero azul Hernán Galíndez, luego de que se revelara que tanto su familia como el mismo golero han recibido amenazas a partir de la disputa entre las federaciones de Chile y Ecuador.

Pese a la delicada situación que vive el futbolista, López se limitó a aclarar que el ecuatoriano no le ha pedido que lo deje salir del club. El reportero intentó profundiu, el periodista tuvo que profundizar sobre esas palabras, pero las interrogantes quedaron en el tintero y el DT volvió a eludir la actualidad de su equipo.

Cuando fue el turno de RedGol, se le consultó al oriental sobre la continuidad del boliviano José María Carrasco ante la necesidad de liberar un extranjero. "Es un jugador más y todavía no hemos hablado de nada. Él está entrenando y mañana daremos el equipo y los que viajan. Hasta ahí es lo que puedo decir. Se entrena al máximo y tiene una gran actitud", explicó.

La siguiente respuesta fue ante la duda del periodista Cristopher Antúnez, de Bolavip, sobre la salida de un jugador extranjero para la llegada de Nery Domínguez, teniendo en cuenta que las opciones son el boliviano José María Carrasco (que corre con ventaja) y Álvaro Brun, compatriota de López.

¿Por qué se puede ir un defensor si hay tan pocos defensores centrales en la U y no Brun, si hay tantos jugadores en el medio?, se consultó. Y el entrenador interrumpió diciendo que "es una pregunta que no puedo responder"

Lo curioso es que apenas segundos después de la respuesta anterior ("no hemos hablado de nada"), López dijo que "he hablado con Carrasco y prefiero que lo que hemos hablado se mantengan. Con Brun he hablado, pero tú me estás diciendo jugadores que pueden salir y son cosas que prefiero mantenerlas en privado".

Antes eso el periodista quiso volver a preguntar para aclarar la situación pero su micrófono fue apagado para no seguir con la interrogante, en una censura que impidió que el profesional pudiera capturar una respuesta satisfactoria.

Los problemas en la prensa de Universidad de Chile se repiten hace varios meses, con censura a algunos medios, sorteos de extraños resultados para hacer preguntas y restricciones de todo tipo que, sin embargo, no han podido esconder la mala gestión de Azul Azul en materia institucional y deportiva.

Aunque hayan hinchas de la U que sigan culpando al periodismo.