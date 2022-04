Después de la épica salvación ante Unión La Calera, en el Centro Deportivo Azul se juramentaron no volver a sufrir con la opción de perder la categoría, pero pese a eso después de las diez primeras fechas del Campeonato Nacional 2022 el panorama no es mucho más alentador. Están solo un puesto más arriba que la temporada pasada, pero suman más derrotas.

Universidad de Chile no encuentra soluciones a sus problemas y sigue pasándolo mal en el Campeonato Nacional 2022 después de sumar su tercer partido sin ganar tras el empate sin goles ante Palestino por la fecha 10, lo que los dejó ubicados en el decimoprimer puesto de la tabla de posiciones.

Situación que no tiene nada de contentos a sus hinchas, que más allá de no encontrar los resultados sufren al ver que su equipo no muestra un buen nivel futbolístico bajo las órdenes de Santiago Escobar, y eso inevitablemente los hace recordar uno de sus episodios de mayor tensión.

Y es que después de las diez primeras fechas disputadas en esta nueva temporada del balompié criollo el panorama no es para nada alentador, ya que en comparación con el 2021, donde los azules se salvaron de no perder la categoría en el último partido de manera épica, el arranque es casi igual.

En las diez jornadas iniciales de 2021, el Romántico Viajero tuvo la primera libre y quedó 12º en la tabla con 12 puntos conseguidos gracias a tres triunfos (Unión Española, Wanderers y Antofagasta), tres empates (Huachipato, La Serena y Palestino) y tres derrotas (Colo Colo, Everton y Audax Italiano).

Por otra parte, en este torneo están un puesto más arriba en la tabla, ya que quedaron en el 11, pero también tienen un punto menos sumando 11 unidades. Eso sí, los azules suman más derrotas.

Jugadas ya la primeras diez fechas de este torneo, la U lleva tres partidos ganados (Unión Español, Wanderers y Antofagasta), dos empates (Curicó y Palestino) y cinco derrotas (Ñublense, O'Higgins, Colo Colo, Universidad Católica y Coquimbo Unido).

De esta forma, en Universidad de Chile prefieren pensar positivo y ya se enfocan en revertir la compleja situación que viven hoy por hoy. Y para eso preparan desde ya lo que será la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022, donde deben visitar a Audax Italiano en el estadio El Teniente de Rancagua, un recinto en el que no juegan desde su recordada salvación ante Unión La Calera el 5 de diciembre de 2021.