En el panel de Deportes en Agricultura hicieron una encuesta para preguntarle a los hinchas azules sobre el máximo ídolo de la historia en el Romántico Viajero, y para el exjugador universitario y actual comentarista deportivo no hay dudas. A ojos cerrados, Pato Yáñez eligió a Leonel Sánchez, quien fue su técnico en la U.

Este martes 24 de mayo en Universidad de Chile están de fiesta ya que cumplen 95 años de vida, y aunque el coronavirus amargó las celebraciones presenciales los hinchas sabrán celebrar a su manera para festejar a su club, y en radio Agricultura los hicieron debatir con una dura encuesta.

Y es que en el programa Deportes en Agricultura le consultaron a los fanáticos universitarios sobre quien es el máximo ídolo en la historia del Romántico Viajero y las opciones eran, Leonel Sánchez, Carlos Campos, Marcelo Salas y Johnny Herrera. Una pregunta que puede confundir a varios pero que para Patricio Yáñez no hay dudas.

Así, el exjugador de la U y actual comentarista deportivo aprovechó su espacio para, más allá de la opinión de los forofos, dejar en claro sus motivos para elegir a un en particular. “Mi admiración para todos. Para Johnny Herrera, Marcelo Salas y Carlos Campos, pero me quedo con el gran Leonel Sánchez", disparó de entrada.

Tras eso, el Pato, que defendió la camiseta azul entre 1990 y 1991, dio sus razones y comenzó revelando que Sánchez "fue mi técnico en el comienzo del año que llegué a la U, y era una cuestión impresionante todo lo que irradiaba".

Tras eso, Yáñez también tuvo palabras para destacar una de las cualidades que más mostró el miembro ilustre del histórico Ballet Azul a lo largo de su vida. "Además, esa cara de felicidad, de alegría, esa sonrisa para todo el mundo, la emoción permanente".

"Se nos ponía a llorar a cada rato cuando le tocabas un recuerdo, pero él lo sentía así, y me quedo con Leonel, respetando al resto de los ídolos de la U”, concluyó para después enviar un cariñoso mensaje de aniversario.

“Las felicidades y abrazo fraterno a todo el pueblo de la Universidad de Chile, donde me cobijaron durante un año y me dieron mucho cariño y amor, salvo algunos que hasta el día de hoy me putean", indicó de entrada.

Sin embargo, para cerrar destacó que a "la gran mayoría de los hinchas azules los recuerdo con cariño, fundamentalmente su barra, una barra con hinchas y seguidores que siempre están ahí, a lo largo y ancho de todo el país”.

Así, ahora Universidad de Chile tendrá que enfocarse en su próximo desafío en el Campeonato Nacional 2022. Y este sábado 28 de mayo visitará a Cobresal desde las 17:30 horas por la fecha 15, que será el término de la primera rueda.