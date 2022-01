Las amistades en el fútbol siempre se dan, más aún cuando los jugadores están lejos de casa. Pero Cristián Palacios, el nuevo atacante de Universidad de Chile, tiene a dos uruguayos -aunque uno se nacionalizó peruano- dentro de sus grandes aliados en el país, algo que recordó en su presentación como el nuevo delantero azul en este mercado de pases.

Fue en una entrevista en Redgol, en la previa de un duelo entre Unión Española y Colo Colo que el Chorri habló de dos amistades que tenía en el país: Maximiliano Falcón y Gabriel Costa.

"No hemos querido hablar, no lo he hecho ni con Falcón ni con Costa, estoy esperando que llegue el partido nomás, para ver en qué circunstancias se da, vamos a estar preparados… estaría bueno que apostemos unas parrilladas (risas), pero no hemos hablado nada, esta vez estamos tranquilos, además tenemos tres partidos por delante, habría muchas apuestas, pero por ahora está todo tranquilo", comentó en esa oportunidad

Eso sí, ahora que están en veredas opuestas por ser equipos archirrivales, el delantero aseguró que igual tuvo una breve conversación en estos días, teniendo en cuenta que se enfrentarán en el primer Superclásico de la temporada, el que puede marcar el estreno de Palacios.

"Con ellos me han escrito para saludarme, felicitarme y esa ha sido la charla que tuvimos", aseguró el Chorri.

"Nos estamos preparando, cada día que pasa nos sentimos mejor, adaptándonos a lo que dice el profesor. Cuando llegue el momento de enfrentar el partido vamos a ir con todas nuestras armas, trataremos de hacer un gran partido y lograr lo que nosotros queremos", destacó el delantero.

En ese sentido, pese a que asegura que será su primera prueba fuerte, van a dejar todo por tratar de conseguir un triunfo.

"Será el primer partido de la pretemporada, sabemos a quién vamos a enfrentar. Tampoco va a salir todo al cien, pero tratamos de entrenar y dar lo mejor, para dar buena imagen", finaliza.