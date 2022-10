Era tanto el silencio producido por la paz que reinaba en el Centro Deportivo Azul tras vencer a La Serena en el Campeonato Nacional 2022 y eliminar a Universidad Católica de Copa Chile que algo tenía que venir a alterar eso. Tal y como dijo Marcelo Bielsa a Matías Fernández en su minuto, "siempre pasa algo" en Universidad de Chile, y ahora Cristóbal Campos con Ronnie Fernández protagonizaron una polémica pelea. Algo que lamenta Marcos González.

Los detalles apuntan que el portero formado en la U y el barbón delantero se agarraron en pleno entrenamiento y después la gresca siguió en el gimnasio de las dependencias del Romántico Viajero en La Cisterna, una situación a la cual se refirió el recordado "Lobo del Aire" en diálogo con Paulo Flores y RedGol.

"Es complicado, pero siempre pasa. Hay roces dentro de un plantel. Hay que saber sobrellevarlos, dar vuelta la página y seguir adelante porque los dos van a seguir al menos juntos hasta fin de año", apunta de entrada.

Por eso, aconseja que ahora "tienen que limar esas asperezas y solucionar lo que se presenta día a día. Pero pasa en todos los equipos y ahora fue en la U".

Eso sí, el central titular de Jorge Sampaoli en el mítico equipo campeón de la Copa Sudamericana 2011 lamenta que "ahora que estamos sacando la cabeza del agua y estamos respirando más tranquilos llega esta situación que, por ser la U, genera harta polémica. Pero son cosas pequeñas comparadas en lo que queremos lograr".

Así, resalta que "siempre hay situaciones que no son cómodas dentro de un plantel, pero no tienen que ser todos amigos, sí tienen que trabajar todos unidos por el mismo objetivo. Eso es distinto a llevarse bien o hacer bien el trabajo. Una situación no tiene por qué afectar lo más importante, que es sacar la U adelante, ponerla lo más arriba posible en Copa Chile y en el Campeonato Nacional lograr salvarse".

Pasando a otro tema, Marcos González también se refiere a otra contoversia: la suspensión del duelo ante Unión Española por las semifinales de Copa Chile. "Hay que ver el reglamento en verdad, esas cosas están escritas en alguna parte de las bases", apuntó.

"Ahora habrá que apelar a la buena voluntad del equipo rival, que espere y quiera jugar el partido. Si está en el reglamento poco tenemos que reclamar los que somos de la U", añade.

"Nunca pensaron que iba a suceder esto, que por x motivos de hinchadas, remodelaciones, a la U le iban a cerrar una o más opciones. Por ahí el no tener estadio no era tan incómodo porque arrendabas otro. Ahora entre la delincuencia, las reparaciones o lo que pueda pasar, en estos momentos los estadios se hacen escasos y hay que apelar a la buena voluntad del rival que quiera jugar", concluyó González.