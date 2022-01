El regreso de Matías Rodriguez a Universidad de Chile en el presente mercado de pases en el Campeonato Nacional, podría no ser el único retorno de un jugador histórico de los azules, ya que los hinchas ahora están pidiendo a José Rojas

Todo, en una campaña virtual que está llevando adelante la barra Los de Abajo, que si bien en la jornada del martes apuntaba a Pepe Rojas y Osvaldo González, ahora se ha profundizado con el ex capitán azul.

Teniendo en cuenta de que Azul Azul busca un defensa central para reforzar la última línea, por la grave lesión de Luis Casanova, es que le han pegado como al bombo con el teclado, para conseguir poner en alto, una vez más, el nombre de José Rojas.

La campaña que está en las redes sociales de los barristas lleva el lema de "capitán vuelve a casa", algo que se está masificando.

"No hay deuda que no se pague, ni tiempo que no se cumpla, es momento de regresar con tu gente", profundizan en sus comentarios.

Esto, además, se da justo cuando se supo de las discusiones en la interna de la directiva de Azul Azul, la que habría desencadenado la renuncia de la familia Schapira, la segunda mayoritaria en la mesa de la concesionaria, que tiene en tensión a la plana mayor de los directivos bullangueros.