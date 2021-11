El ex portero y capitán del equipo azul asegura que ha visto un alza en el juego en los últimos partidos, destacando la zona defensiva, por lo que está confiado en el plantel. Eso sí, aclara que esto no lo va sacar adelante el técnico, que ha errado en los cambios.

El domingo se juega una finalísima para Universidad de Chile, todo porque tendrá que buscar por obligación un triunfo ante Unión La Calera si no quiere quedarse colgando con el descenso en el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, los hinchas azules están viviendo una semana llena de nervios, aunque el ex capitán azul, Johnny Herrera, quiere llamar a la calma dentro de la desesperación.

"Gracias a Dios todavía no se pierde todo, depende de sí misma que es lo bueno. Más allá de los pocos puntos que ha sacado, en los tres últimos partidos mostró algo. Por último mostró una solidez defensiva, que a la U no le llegan, entonces eso da un poco de tranquilidad para la última fecha y los tres que jugaron atrás son gente avezada", destacó en TNT Sports.

En ese sentido, el meta tiene reparos en lo que ha mostrado el técnico bullanguero, Cristián Romero, donde no ha estado acertado, por ejemplo, a la hora de realizar cambios para dar refresco a su plantel.

"Esto no lo va sacar el técnico, de hecho tengo aprensiones con el técnico porque el cambio por Junior estaba pintando faltando 20 minutos, Luján ha hecho buenos partidos. No jugando, pero Junior está cansado, no hizo pretemporada, se nota que no está bien en el físico. En el fútbol normalmente los cambios se utilizan y más en la altura. Hubo un par de cambios que podrían haber ayudado y el profesor Romero no lo está haciendo", destaca el comentarista deportivo.

Eso sí, el ex meta insiste en la confianza que hay que darle al plantel, aunque sabe que será una semana difícil y llena de nervios para los hinchas de Universidad de Chile.

"Tengo una leve tranquilidad, a Calera le falta mucha gente, ojalá no los apuren. Creo que lo bueno de todo esto es que siguen dependiendo de ellos mismos, que ojalá ganen y nos dejen descansar a todos, porque estamos más tiritones que un perro arriba de un bote", cierra.