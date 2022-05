Una de las lenguas más afiladas en la historia azul es el ex puntero Héctor Hoffens, quien no se guardó nada a la hora de hablar del director deportivo, quien tiene sus días contados en el cuadro laico.

Los hinchas de Universidad de Chile están apestados, porque hace varias temporadas que su equipo no levanta cabeza, ya que una vez más está en la zona baja del acumulado en el Campeonato Nacional, y vive una crisis interna que no tiene fin.

Los azules están a dos puntos del colista, situación que le costó el trabajo al entrenador Santiago Escobar, quien fue despedido de Azul Azul por los malos resultados tras las primeras 11 fechas disputadas.

Parece que el colombiano no se va a ir solo, porqu el director deportivo, Luis Roggiero, puede correr la misma suerte, debido a que el directorio de la concesionaria ya le pidió la renuncia, situación que aún no se resuelve.

Una de las voces siempre críticas en la U es el ex puntero Héctor Hoffens, quien en contacto con BolaVip no tuvo reparos en hacer añicos al matemático ecuatoriano.

"Lo mejor es que se vaya Roggiero, si nunca existió, no era el hombre ideal para la U, hay dos o tres personajes más que hay que sacar", dijo de entrada el otrora atacante.

"A pesar de que Ecuador haya clasificado a un Mundial, hay un mundo de diferencia con Chile, y lo de Independiente del Valle fue un rajazo nomás, si Roggiero no sabe para dónde va la micro, yo creo que los poto de botella aún lo tiene ciego", agregó.

Luego, hizo una reflexión mayor, debido a que contó que él mismo anticipó la situación por la que iba a pasar la U en 2022.

"No tenemos ninguna posibilidad, estoy cansado de anticiparme a las cosas que van a suceder, no hay que ser visionario, ni tan vivo, mira, hasta los accionistas se quieren ir y yo no hablo de picado, hablo porque quiero a la U, por eso doy mi opinión", cerró.

Universidad de Chile busca entrenador, ya que Sebastián Miranda asumió como interino. Quizá en el corto plazo también deba buscar a un nuevo gerente deportivo...