El técnico azul cuenta en La Magia Azul que la opción del defensa de ir a Unión Española se está analizando. Pero no quiso entrar en la discusión por la chance de negociar la localía en ese préstamo. "No me compete", cuenta.

Valencia se cierra al enroque de Diego Carrasco por el Santa Laura: "No creo que sea la razón para desprendernos de un jugador"

Con el libro de pases abierto del Campeonato Nacional varios son los jugadores que están cambiando de institución. Uno que está sonando fuerte es el defensa de la Universidad de Chile Diego Carrasco, quien podría partir a Unión Española, en calidad de préstamo. Eso sí, para muchos fue sorpresa cuando se comenzó a leer la opción de incluir en una negociación el que los azules sean locales en Santa Laura, para así dejar El Teniente de Rancagua.

Según información de radio ADN, la directiva de Azul Azul había al menos analizado esta opción de moneda de cambio, lo que, de aceptarse, los regresaría a jugar de local en Santiago.

Eso sí, el técnico Esteban Valencia pidió separar los temas en discusión, teniendo en cuenta que el sólo se enfoca en el lado deportivo y tiene que ver la mejor opción para el jugador.

"Creo que hay que saber separar situaciones. Hay una cuestión deportiva que uno tiene que analizar. Después está lo otro que comentan, que pudiese venir como añadidura, en el sentido que se pudiera con gente de Unión ver la posibilidad de jugar de local (Santa Laura). A mí me compete netamente lo deportivo. Diego es un jugador que tenemos considerado en el plantel, hemos conversado con él. Podemos entender que hay una ventana de cambios en este momento, así que hay posibilidad para algunos muchachos que no han tenido continuidad, donde algunos equipos han preguntado su situación pero es algo que se está analizando", comenta Esteban Valencia en La Magia Azul.

En ese sentido, el Huevo fue enfático en decir que lo que menos quiere en estos momentos es perder jugadores, independientemente si están como titulares o no, por lo que es algo que deben pensar de mejor manera.

"No queremos despontenciarnos. Siento que tenemos que tener una base importante si queremos aspirar en lo que es el campeonato y no somos quién para empezar a botar jugadores, porque siento que, más allá que tenemos un número no menor, pero queremos tener una competencia sana en el interior y que todos nos ayuden a mantener lo que ha venido haciendo el equipo", destaca el entrenador azul.

En la directiva de Azul Azul habrían analizado la opción de negociar jugar en el estadio Santa Laura.

Por el tema del estadio Santa Laura, Valencia no quiso entrar en esa polémica, destacando que sólo ve la parte deportiva que tiene que ver con Diego Carrasco.

"Lo otro no me compete y lo tendrá que analizar el club, pero no creo que sea la razón para decir desprendernos de este jugador. El club tiene que ver cómo gestiona esa situación y, después, ver qué es lo mejor para todos. Desde el lado deportivo hay una buena evaluación para Diego y, por supuesto, queremos que siga estando con nosotros y por ahora sigue en el plantel", cerró.