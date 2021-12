El ex defensor de Universidad de Chile recalcó que no es cierto que haya tenido un doble contrato con los azules.

Cachila Arias entra con todo y niega acusación de Guarello: "No tengo conocimiento de lo que se está diciendo"

El clima está muy denso en el fútbol chileno, debido a que Deportes Melipilla está en jaque luego de una acusación de Universidad de Chile ante la ANFP, a la cual se sumaron una serie de clubes, por dobles contratos.

A la polémica se le suma un nuevo ingrediente este martes, porque el periodista Juan Cristóbal Guarello indicó que los laicos también hicieron un contrato doble, en este caso por el defensor uruguayo Ramón Arias.

"Yo hablé con el representante, con él hable. ¿Cuál es el problema? Ramón Arias arregló por una plata con la U, tengo ese WhatsApp, luego el contrato era más de un 50 por ciento más bajo de la plata que había arreglado. O sea, lo que entró, lo que se liquida en la ANFP, es un 50% más bajo de lo que él había arreglado. Y para compensar le arrendaron el pase, pero ese contrato no está ingresado en la ANFP. Esa plata no está en la liquidación de sueldo, eran tres pagos de cifra 'X', no voy a hablar de cuánto gana el jugador”, explicó el comentarista.

La noticia llegó a Cachila, quien vía Twitter se defendió, señalando que no conocer nada de lo que se indicó en radio ADN.

"Hola buenas tardes, quiero aclarar que no tengo conocimiento absoluto de lo que se está diciendo. Tampoco tengo representante ni Agente FIFA hace un año", dijo de entrada el charrúa.

"Hago esto porque quiero que mi nombre quede separado de cualquier conflicto", agregó.

De esta forma existen dos versiones para el mismo caso, y quizá todo se deba resolver en las oficinas de la ANFP.