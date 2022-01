El timonel de Azul Azul se refirió a la polémica denuncia que presentaron contra los Potros el día antes al último partido del campeonato, y explicó las razones detrás de esa criticada decisión acusando que "no puede ser que hayan clubes que jueguen con unas reglas y otros que jueguen con otras".

Michael Clark volvió a hablar con los medios este martes 4 de enero y esta vez lo hizo apareciendo en la presentación oficial de Ronnie Fernández en Universidad de Chile, donde fue consultado por el bullado caso en el cual los azules denunciaron a Deportes Melipilla por irregularidades administrativas.

Desde el Centro Deportivo Azul presentaron su acusación 24 horas antes de la última fecha del Campeonato Nacional 2021, donde vencieron agónicamente a La Calera y mantuvieron la categoría, y la decisión le significó una lluvia de críticas a la directiva de Azul Azul, por lo que el timonel de la concesionaria sacó la voz.

“Con respecto a la denuncia que nosotros presentamos, yo estaba enterado que se iba a hacer. Efectivamente se presentó 24 horas antes del último partido y eso basado en que los días anteriores a ese partido, en esa semana, fueron apareciendo pruebas en los medios que daban cuenta de malas prácticas de un equipo"; lanzó.

Situación ante la cual filosofó que "nosotros como institución nos tomamos esto muy enserio, si las pruebas terminaban siendo verdaderas significaba que había un club que no estaba respetando las reglas y que estaba poniendo un manto de duda sobre la industria".

Y continuó explicando que "sobre el valor de nuestro club decidimos presentar una denuncia, que finalmente tenía mérito, hay que recordar que se sumaron muchos otros clubes, se sumó finalmente la ANFP, y la semana pasada salió un fallo, falta el segundo, y ese fallo fue unánime y condenó a este equipo", disparó contra Deportes Melipilla.

"Hoy se está esperando que salga el segundo fallo, por tanto nosotros nos sentimos tranquilos que hicimos lo correcto, hicimos lo que teníamos que hacer para preservar el valor del club, porque no puede ser que hayan equipos que jueguen con unas reglas y otros que jueguen con otras reglas”.

“Con respecto a la denuncia que hizo ese mismo equipo (Melipilla) contra nosotros, nosotros estamos muy tranquilos, creo que tenemos una posición bastante sólida, no tenemos ninguna situación parecida a la que tiene el equipo que nosotros llevamos al Tribunal de Disciplina", continuó.

Tras eso, aclaró que "todos nuestros contratos están en orden y cumplen con toda la normativa que se nos exige en la ANFP y con todos los jugadores tenemos un contrato de trabajo" , y para cerrar avisó que "estamos muy seguros y sabemos que se va a resolver sin problemas para Universidad de Chile”.

¿La U demandó por miedo a descender?

Cuando se conoció de la demanda de Universidad de Chile contra Deportes Melipilla se habló mucho al respecto de que la decisión de los azules tenía como principal motivo buscar no perder la categoría por secretaría, situación que también fue consultada a Clark y el presidente de Azul Azul respondió sin problema.

"Efectivamente nosotros hicimos una denuncia que podríamos haberla hecho en cualquier momento, antes de esa semana ya habían bastantes pruebas a la vista o pudimos haberlo echo después del partido, pero tomamos la decisión de hacerlo 24 horas antes para que no fuera tema", comenzó reconociendo.

Tras eso, confesó que "no queríamos que el foco no estuviera en la preparación del partido por el descenso, trabajamos mucho en la última parte del campeonato porque entendíamos que estábamos peleando con eso y sufrimos todos, y queríamos que el foco del club estuviera ahí".

E inmediatamente después aclaró que "tampoco queríamos hacerlo después del partido porque se podía prestar por si por a, b o c motivo no nos iba bien la gente dijera que el club se estaba queriendo salvar por secretaría y no había sido posible salvarse en la cancha".

"Nosotros creemos mucho en las reglas, creemos que la cancha tiene que ser pareja para todos, y si es que hay pruebas tan contundentes como era el caso de un equipo que estaba faltando a las reglas, y que por eso estaba haciendo un daño a la industria a la cual el club participa, no nos podíamos quedar impávidos y no actuar", concluyó.