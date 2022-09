Después de 75 días y nueve fechas, la jornada 25 del Campeonato Nacional 2022 trajo un nuevo triunfo para Universidad de Chile, que había ganado por última vez el 2 de julio ante La Calera, y este jueves 15 de septiembre derrotó por 2-1 a Palestino con gran actuación de Lucas Assadi. Duelo donde además Sebastián Miranda re debutó como técnico interino tras el adiós de Diego López.

Assadi, una de las grandes promesas de la cantera azul, marcó un golazo con el que puso el 2-0 a favor del Romántico Viajero ante el Tino Tino, el que también fue su primer gol como profesional y lo hizo romper en llanto de la emoción, y tras el pitazo final habló sobre el nuevo y el ex director técnico de la U.

Tras ser consultado sobre qué cambió desde la salida del uruguayo y la llegada del chileno a su interinato, el atacante de 18 años dejó en claro que todo es puro "convencimiento. Convencimiento yo creo que es la palabra, y yo creo que vamos a sacar esto adelante".

Sobre su gol, Lucas resalta que lo dejó "demasiado emocionado, la verdad es que no se me estaba dando y al fin se me pudo dar".

Complementa sobre su anotación que "la verdad es que nos ayuda bastante para generar un triunfo y conseguir tres puntos muy importantes, y en lo personal creo que se me tenía que dar en algún momento y hoy fue el día. Yo creo que todos vieron que llegué hasta las lágrimas y muy feliz. Va dedicado a mis papás que siempre me han apoyado".

Sobre la importancia que tienen los jugadores formados en casa sobre los que no, Assadi deja en claro que "la verdad es que todos somos un grupo, los más grandes y los de casa, todos tenemos que sacar esto adelante y creo que lo vamos a lograr".

"Esta victoria nos va a ayudar para trabajar, no más tranquilos, pero sí con un ímpetu diferente y ahora hay que prepararnos para lo que es Católica", cerró haciéndo alusión a lo que será el choque con los Cruzados por cuartos de final de Copa Chile tras las Fiestas Patrias, el 25 y 28 de septiembre.