Esteban Valencia piensa en su futuro: "Yo sé que en algún momento me voy a ir de la U"

Poca certeza se puede tener de qué pueda pasar con el futuro de Esteban Valencia, quien actualmente se encuentra en el banquillo de Universidad de Chile, pero sabe que aún hay mucho por definirse y que su rol sigue siendo de interino a pesar de los buenos resultados que ha cosechado.

Todo parece indicar que, pase lo que pase, la carrera del Huevo como director técnico empieza a labrarse un futuro importante y es por eso que aprovecha la oportunidad. "Yo sé que en algún momento me voy a ir de la U y en eso esta experiencia me ayuda", dijo en entrevista con Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega.

Son muchas las voces que han mostrado sus deseos de que permanezca frente al Bulla, algo que tomo con mucha tranquilidad. "Yo siento que esta experiencia que a mí se me ha brindado en base a la confianza que me ha dado el club, yo lo valoro tremendamente", puntualizó.

Reconoce que su vuelta ha sido larga pero no desmerita su formación y siente que lo ha venido demostrando en esta etapa. "Voy a aprovechar los espacios que se vayan generando. Yo he hecho la carrera más larga que otros pero eso me ha servido para capacitarme", indicó el estratega.

"La gente duda de la inexperiencia, uno también está dando ese examen porque han sido cuestiones circunstanciales y en ese espacio tratamos aprovecharla. La labor de nosotros ha sido exigirle al plantel, no sé hasta cuándo voy a estar pero les exijo para que nos represente de la mejor manera posible desde el juego, la capacidad, de la mística. En eso hemos estado en ese día a día", expresó Valencia sobre su paso por Universidad de Chile.