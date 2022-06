En su conferencia de prensa de presentación, el mediocampista argentino fue consultado por RedGol sobre la cariñosa bienvenida que un histórico ex jugador y los hinchas azules han tenido con él, y no dudó en agradecerles. Además, avisó que "no me voy a guardar nada" y se refirió a la razón por la que su llegada al Romántico Viajero se frustró anteriormente.

Universidad de Chile anunció hace algunos días la contratación de Emmanuel Ojeda como el primer fichaje azul para dar inicio a la era Diego López en este mercado de fichajes del fútbol chileno, y este viernes 10 de junio el jugador asistió a su primera conferencia de prensa tras vivir algunos entrenamientos.

El mediocampista argentino de 24 años vivirá la primera experiencia de su carrera fuera de Rosario Central, club que lo formó y donde forjó una raíz que lo une a nuestro país, y desde que se anunció su arribo ha recibido buenos comentarios tanto de parte de hinchas como de un histórico exjugador y entrenador azul.

Se trata de Víctor Hugo Castañeda, quien en diálogo con RedGol reconoció que al Romántico Viajero le hacía falta un pivote con las características de Ojeda y se mostró muy ilusionado con su llegada ya que los rendimientos de los jugadores que están hoy no han convencido.

Bajo ese contexto, el exvolante del cuadro Canalla fue consultado por RedGol sobre las buenas palabras que tuvo Castañeda para él y señaló que “la verdad es que no lo pude escuchar, llegué hace dos días y me estoy acomodando, pero agradecerle por lo que dijo".

Inmediatamente después, Ojeda reconoció que han sido muchos los fanáticos del Romántico Viajero que le han escrito para darle su apoyo de cara a este nuevo proceso que arranca defendiendo la camiseta azul y también aprovechó para enviarles un mensaje.

"A los hinchas que me recibieron bien también agradecerles, y dejarles en claro que vengo a dar todo de mí, no me voy a guardar nada. Es mi primera experiencia fuera de mi anterior club y voy a dar todo para dejarlos contentos", reconoció.

Tras eso, Emmanuel Ojeda también fue consultado por las razones que llevaron a que un primer intento de ficharlo en el mercado de pases anterior a este finalmente fracasara, y de entrada explicó que “fue un tema dirigencial".

"Yo cuando me llegó la propuesta obviamente me gustó mucho y quería venir, por ahí no se puso fácil la cosa y yo no pude hacer nada, no sé si fue algo del técnico, no lo creo, pero hoy estoy acá y estoy muy feliz por lo que voy a vivir”, concluyó.