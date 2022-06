Universidad de Chile ya palpita lo que será el primer partido oficial de la era Diego López como nuevo director técnico del club ante General Velásquez por Copa Chile, donde buscará cambiar la inestable cara mostrada por el equipo en el primer semestre y además aprovechar de poner orden. Y así lo reconoció en conversación con Deportes en Agricultura.

El director técnico uruguayo de 47 años fue invitado al programa deportivo de Radio Agricultura, y una de las consultas que recibió de parte del panel fue como hará para poder manejar un grupo que viene golpeado y que también ha lamentado algunos casos de indiscilplina. Y el DT la tiene clara.

Así, López avisó de entrada que "lo que viene pasando en la U más o menos es una situación que tenía clara porque yo seguía a Larrivey y como es amigo me he interiorizado. La realidad del club la conozco bastante bien, después lo de la disciplina no me permito hablar de lo que pasaba antes que yo llegara".

Tras eso, el estratega charrúa golpeó la mesa y le envió un mensaje claro a sus dirigidos. "La verdad es que queremos orden y disciplina, dentro y fuera y de la cancha", lanzó.

Después, el extécnico de Peñarol señala que es importante "que los rivales se den cuenta que hay un grupo fuerte y para eso hay que tener disciplina, respeto y orden. Más allá de lo que haya pasado antes hay que aclarar. Nosotros encontramos una gran recepción en ese sentido".

"Hemos querido tener una semana juntos con el plantel para que nos conociéramos. La idea es que el equipo tiene que correr más que los demás. No puede pasar que un equipo menor te complique corriendo más. Hay que emparejar eso porque la calidad el equipo la tiene", complementó.

Junto con eso, el oriundo de Montevideo fue consultado por los objetivos de la temporada y detalló que "nosotros los entrenadores vamos partido a partido, lo que sí hemos hablado es mejorar lo hecho en la primera rueda. Se recibió mucho goles, se hicieron pocos. La posición, la tabla no miente, pero tenemos que mejorarla. Arrancamos con una copa y llegar lo más alto posible. Tratar que todo lo que se juegue, mejorarlo".

"En estos partidos que vienen son muy importantes. Estamos construyendo un equipo, con buenos jugadores jóvenes que el objetivo no es solo llegar, es llegar y quedarse, mantenerse, que es lo más difícil. Sabemos que es un equipo grande, hay que dar resultados", continuó.

Con respecto al estado físico de sus dirigidos, López reconoció que "es normal que cuando un equipo cambia de entrenador, se siente un poco más el cambio. Creo que la adaptación fue buena. Lunes y martes fue doble y el equipo aguantó. Nosotros vamos aumentando gradualmente porque sabemos que no podemos hacer todo de una vez, no es conveniente".

Finalmente, tuvo elogios para Darío Osorio. "Tiene características de atacante que puede jugar de volante, vimos sus características. Se puede adaptar en el 4-4-2 por afuera pero eso lo vemos en la cancha. No lo hemos tenido, pero se puede adaptar muy bien a esa posición".