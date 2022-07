Universidad de Chile ha estado en medio de la polémica, una vez más, por una reciente molestia entre distintas partes al interior del club producto de la contratación del joven arquero Martín Parra, quien cumple con varias condiciones del portero que Diego López no quería para sumar a su plantel.

Así, recientemente el director técnico uruguayo asistió a conferencia de prensa y fue consultado por si le molesta o no las diferencias que han enfrentado estos últimos días al interior del Centro Deportivo Azul por la opción para reforzar su plantel con el cuidatubos de 21 años. Y fue contundente.

“A ver, molestarme no", apuntó de entrada el extécnico de Peñarol, aunque después deja en claro que "yo estoy acá para aconsejar lo que más le convenga al club. Después muchas veces las negociaciones te llevan a otra cosa, pero en la parte económica no voy a entrar".

Tras eso, López destacó que "discrepancias van a haber siempre, pero tenemos que estar unidos para tomar las mejores decisiones. Eso es un poco lo que puede pasar y el mercado muchas veces te lleva en otras direcciones, pero yo mantengo lo que digo, y creo que lo piensa también toda la parte deportiva, que sería lo mejor".

Eso sí, después volvió a insistir en que "el mercado te puede llevar a otras cosas, pero molestarme no. No creo que el que venga vaya a ser un jugador que no esté apto para jugar en la U. Aparte es un fichaje que es particular".

"Muchas veces hay jugadores grandes que no aceptan venir a ser segundos o terceros, no es que digamos que hoy necesitamos un delantero y se va a buscar un delantero determinado y tiene que ser ese, acá estamos buscando un arquero grande, con experiencia y que sepa que no va a venir a jugar", disparó.

Junto con eso, cerró dejando en claro que Cristóbal Campos se ganó la primera opción de defender la portería azul. "Nosotros tenemos al arquero titular, tenemos un buen segundo, y por ahí no es fácil encontrar uno grande de esas características. Para nosotros y la parte deportiva lo ideal sería eso”.