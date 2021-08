Cristóbal Campos: "Mi ídolo es Johnny Herrera, pero afuera me gusta e estilo alemán de Neuer y Ter Stegen"

Este domingo Universidad de Chile venció a Universidad Católica con un debutante en clásicos universitarios, el joven portero Cristóbal Campos.

Ante la ausencia de Fernando de Paul, el meta de 21 años le dio seguridad a los azules y completó una positiva actuación, coronada por la victoria.

Sobre aquel encuentro, Campos señaló: "Nos deja con una sensación muy positiva, estuvimos a la altura de este gran partido. Muy feliz después del pitazo final".

"El triunfo nuestro fue merecido, los huevos que puso el equipo, me saco el sombrero por ellos. El querer ser agresivos siempre... El clásico se definió por detalles", añadió.

Y se mostró orgulloso de haber reemplazado al portero titular: "Los de abajo siempre vamos a estar preparados para asumir un rol en el equipo".

Cristóbal Campos en la Copa Chile frente a San Luis (Agencia Uno)

Luego, afirmó: "Hay que apuntar más arriba y seguir trabajando en base a los positivo que fue el resultado. Hay que dar vuelta la página y pensar en O'Higgins. Vamos a seguir trabajando juntos. Por un partido no cambian las cosas, queda mucho más por delante".

Sobre los hinchas que lo postulan a la Roja en el futuro, indicó: "Para mí los comentarios positivos me suman, los mensajes de los hinchas me sirven para mejorar día a día. Esto es paso a paso, recién llevo la nada de partidos y quiero seguir creciendo y soltarme cada día más. Hablar algo a futuro es muy lejano".

"Aún me falta mucho por mejorar, aún tengo falencias, cuando se haga el margen de error menor, ya voy a ser un arquero más maduro", agregó.

Finalmente, sobre sus ídolos de infancia, reveló: "Siempre he tenido como ídolo a Johnny Herrera, desde que tengo noción, él me mostró lo lindo de jugar al arco. Afuera siempre me ha gustado del estilo aleman, Neuer, Ter Stegen... Pero no soy de seguir arqueros tan afuera, siempre voy a tener un gran referente como Johnny Herrera".