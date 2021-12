Luis Roggiero continúa trabajando para reforzar a Universidad de Chile en este mercado de fichajes y no volver a pasar una vez más por la pesadilla de luchar por no descender, situación que esperan no tener que vivir en 2022. Y para eso el gerente deportivo azul se encuentra en Ecuador buscando algunos nombres para el equipo de Santiago Escobar.

El directivo ecuatoriano viajó hasta su país para seguir armando el plantel de cara a la próxima temporada, y buscará nuevos nombres para llevar al CDA. Esto además de la casi segura incorporación de Hernán Galíndez y José María Carrasco, mientras que también suenan Luis Amarilla y José Carabalí, todos de la liga ecuatoriana.

Situación ante la cual Cristián Caamaño sacó la voz en Deportes en Agricultura, y disparó que "para Roggiero, un hombre que la U lo pintó como un genio, que supuestamente conoce al revés y al derecho esto de la gerencia deportivo y que imagina uno conoce todo tipo de mercado. ¿No conoce otro mercado que no sea el ecuatoriano?"

"¿No hay futbolista en Sudamérica que pueda vestir la camiseta de la U que hoy no esté en otro país que no sea Ecuador?”, continuó el comunicador con tono molesto.

Tras eso, siguió refiriéndose a la obsesión del director deportivo del Romántico Viajero con sus compatriotas y complementó que “está bien que él sea ecuatoriano y que el técnico venga de dirigir allá, pero no puedes traer a todos los extranjeros del fútbol de Ecuador”.

“Una segunda línea en Uruguay o Argentina me parece que es más confiable que una segunda línea ecuatoriana. Puedo estar muy equivocado y tal vez Roggerio me tape la boca con todos estos refuerzos. Uno, dos o tres, pero ¿cinco?… más el técnico, ¿todo de Ecuador?", continuó.

"Está bien que él sea nacionalista y sea un enamorado del fútbol ecuatoriano, pero hay que visualizar otros mercados, de lo contrario establezcamos una alianza o que la U juegue en Ecuador”, disparó Caamaño para cerrar.