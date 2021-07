Johnny Herrera y su lapidario diagnóstico de la U: “Está tocando fondo… va a terminar peleando el descenso de nuevo”

Universidad de Chile quedó sorpresivamente eliminada en octavos de final de la Copa Chile, situación que destapó el complejo panorama institución que están viviendo: aún se desconoce quiénes son los nuevos dueños del club, todavía no definen al reemplazante de Rafael Dudamel en la dirección técnica y los resultados no acompañan al equipo.

Este mal presente empezó a despertar la inquietud en algunos referentes de la U, ya que Johnny Herrera realizó un duro diagnóstico del club en TNT Sports Chile y aseguró que si no se realiza un cambio profundo y de inmediato el equipo volverá a pelear el descenso en el Campeonato Nacional.

“Esto no viene de ahora. Me tocó vivir un momento maravilloso en el club, siendo campeón casi año por medio. Una vez hasta Víctor Hugo (Castañeda) me dijo que estaba preocupado hasta de la señora que realiza el aseo, hasta a ese punto había que preocuparse, porque hay que gente que no tenia ni idea de donde estaba parada”, partió comentando.

“La U está tocando fondo de nuevo, y hay que salir. Es una emergencia. Si no se cambia, la U va a terminar peleando el descenso de nuevo. Para mí, con lo que se mostró ante Fernández Vial, el equipo está en condiciones de pelear el descenso. Nos eliminó un equipo de tercera categoría, y ganó bien. Son muchas cosas que hay que analizar. La institución se va a pique y porque llegó gente con colmillos que perseguía otros cargos. Y va de mal en peor”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque culpó con nombre y apellidos a los responsables por este mal momento institución y futbolísticos: “En este minuto es Cristian Aubert el que está a cargo del club. Es parte de esto, pero le quito responsabilidad. El plantel fue armado por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas. Y es gente que nunca se hizo cargo. Ahora ellos buscan que los nuevos dueños lo resuelvan, pero si la cagada la dejaron ellos. Estamos hablando de un equipo que tiene que ser protagonista”, sentenció.

Recordemos que la U marcha en el duodécimo lugar del torneo nacional con la misma cantidad de puntos, está a siete del líder (Audax Italiano) y a cinco de Huachipato, club que actualmente está jugando el partido por la permanencia.