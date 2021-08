Esteban Valencia no ocultó su entusiasma de seguir al mando de Universidad de Chile, pese a confirmar que su situación no ha cambiado en nada desde que asumió el interinato.

Universidad de Chile está viviendo un gran momento futbolístico desde que asumió Esteban Valencia como técnico interino, ya que acumula cinco fechas sin conocer de derrotas (cuatro victorias y un empate) que los tiene en el cuarto lugar y a tres puntos del líder del Campeonato Nacional: Unión La Calera.

Por lo mismo, el técnico Azul conversó con Deportes en Agricultura sobre este buen momento y si se ilusiona con liderar de forma definitiva el proyecto, más aún cuando se espera que en las próximas semanas llegue la nueva gerencia deportiva.

“Por supuesto que uno se entusiasma cuando los resultados abalan nuestro trabajo. Si el club nos pide que sigamos, lo haremos de la misma forma, uno siempre tiene la ilusión (…) mi situación no ha cambiado. Yo tomé al equipo tras la salida de Dudamel y el club no me ha pedido que siga”, comentó.

Y sobre la respuesta que ha tenido de los futbolistas, quienes han respaldado el trabajo en la cancha, comentó que “el compromiso de los jugadores ha sido muy bueno, incluso en aquellos que hoy no están jugando. Eso ha ayudado a empujar esto positivamente”.

Campeonato Nacional

Ahora, al ser consultado por este buen momento que los tiene peleando en la parte alta del torneo, expresó que “nosotros desde nuestro lugar no tenga dudas que vamos a tratar de ser ese equipo protagonista que queremos para con la U y peleando humildemente con todo, con nuestra forma y nuestra idea”.

Y sobre los rivales directo, expresó que “La Calera viene de un tiempo a esta parte realizando bien las cosas y a pesar de que cambió el técnico y llegó Meneghini, a quien conozco, siento que viene de un trabajo base más lo que le incorporó el nuevo DT. Siento que sigue siendo candidato, además viene de un torneo internacional”.

“Colo Colo está en una mejor posición que la que le tocó vivir el año pasado, entonces está muy fuerte (…) la UC, a pesar de todo lo que digan, sigue siendo la Católica, sigue siendo el tricampeón y merece todos nuestro respeto. Y Audax Italiano también, porque el triunfo ante Antofagasta le vino muy bien”, agregó.

“El campeonato está entretenido, está más parejo, porque la UC los años anteriores logró sacar una diferencia por su trabajo y por lo que realizó en las campañas, pero siento que todo está un poquito más parejo, y nosotros en base a esta buena racha logramos meternos en ese grupo donde queremos estar”, sentenció.