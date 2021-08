Cristián Caamaño se saca el sombrero con Esteban Valencia: “Universidad de Chile volvió a ser un equipo combativo”

Con el doblete de Joaquín Larrivey, Universidad de Chile venció a Universidad Católica, se quedó con el clásico y se metió en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño no centró su análisis sobre el goleador, sino en la lectura que realizó el técnico Esteban Valencia, quien decidió jugar con un punto y poblar el mediocampo para disputar la posesión del balón con los Cruzados.

“Para mi gusto, Valencia volvió a las raíces. Entendió que la U no está para jugar con tres delanteros, porque no tiene los intérpretes. Si no tiene jugadores profundos por fuera ¿por qué insistir con tres delanteros? Y que decidió la U: volver a ser un equipo combativo”, partió diciendo en Deportes en Agricultura.

“Si no puedo jugarle el partido mano a mano con Universidad Católica por diferentes motivos, porque tengo un equipo que no está bien trabajado, porque no tengo los interpretes para jugar ofensivamente y pongo tres obreros y la U empezó a pelearle el partido a la UC, no lo regaló como ante Ñublense, no regaló la posesión y la fue a pelear”, agregó.

En la misma línea, complementó que “al volver a un equipo combativo, los jugadores se sintieron mejor interpretados. Al acumular más volante, la U se volvió más lento, pero le fue quitando ritmo a Católica, empezó a igualar y Valencia realizó una buen lectura, es un técnico que está viendo cosas por mejorar”.

“Al final con dos delanteros les generó dos manos a manos en el primer tiempo, le marcó dos goles en el complemento y pudo marcar otros dos más también. Al menos, Valencia entendió como mejorar este equipo”, sentenció.