Universidad de Chile llegó con muchísimas bajas por lesión al partido con Everton y lo padeció: el equipo de Esteban Valencia perdió por 1-0 en Sausalito y, con ello, comienza a hipotecar hasta la opción de clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada en circunstancias que al Superclásico con Colo Colo llegó con opciones de pelear el título.

Por lo mismo, Danilo Díaz hizo una reflexión. “Un punto de 12. La patada de Camilo Moya que condiciona el desarrollo del partido porque la U tiene poco y el plantel está disminuido. Sin Junior Fernandes, sin Franco Lobos, Marcelo Cañete, Andía, que es una expresión de ataque; sin Marcelo Morales, sin Nahuel Luján. Es mucho”, partió analizando el Tenor del Pueblo en radio ADN tras el cotejo.

“Enfrentar este partido era difícil para la U y no podía quedar en desventaja, porque le sucede algo muy parecido a la selección chilena: no tiene como responder. A Everton también le cuesta todo y es de esfuerzo y batalla en mediacancha. Hoy los que brillaron fueron el Plancha Bravo, Cerato, Berríos y Echeverría. Y en el fondo no se equivocaron salvo en la de Larrivey”, complementó.

Asimismo, el periodista resaltó que fue “un partido que la U lo sufrió. Lo fue sufriendo desde la semana y desde el inicio del partido con la expulsión. El entrenador qué hace, ¿se mete más atrás? ¿Y cómo sale después? En ese equilibrio no sé si Valencia se equivocó, pero pudo apurar los cambios, especialmente con José Gatica. La U perdió porque jugo con 10 y se durmió en el gol, y al final lo padece… y De Paul salvó el 2-0. Osvaldo González tiene muy bajo nivel y muy en deuda Pablo Aránguiz”.

El próximo desafío de Universidad de Chile será ante Audax Italiano en El Teniente de Rancagua el viernes 15 de octubre a las 18:30 horas.