El ex futbolista afirmó que es “particular” el fichaje del delantero por parte de los azules, sobre todo considerando que fue desechado por el club hace un par de años.

Nicolás Guerra tendrá su revancha en Universidad de Chile tras ser oficializado como nuevo refuerzo azul de cara a la temporada 2023. Tras ser desechado por la U hace un par de temporadas, el delantero logró relanzar su joven carrera con dos aceptables temporadas en Ñublense.

Uno que analizó este movimiento en el marcado por parte de los azules fue Cristián Basaure, quien en su calidad de comentarista en el programa RedGol en La Clave afirmó que encuentra “particular” este jugada de los laicos.

“Económicamente y desde el negocio, me parece particular lo del Nico Guerra en Universidad de Chile. Lo desecharon y después lo volvieron a comprar dos años después. Es, de nuevo, particular”, afirmó el Basa.

Viéndolo desde un lado más futbolístico, el ex jugador sostuvo que “está más maduro y más grande. Ha ganado experiencia en estas dos temporadas en Ñublense, donde su forma se juego potenciaban sus cualidades de juego más asociativo, donde va a la banda y termina en el centro, que tiene gol y asistencia”.

En ese sentido, sostuvo que “la forma de Pellegrino, me imagino yo, debe ir en esa línea de juego, que no es tan estructurada, sino que tener un juego más elaborado. Me imagino que Gómez será titular, al igual que Federico Mateos y Fernández”.

“Guerra llega a la U en un estado de su carrera mucho más maduro, además de tener deseos de querer jugar al ser formado en Universidad de Chile. Se vinculará emocionalmente con el club”, concluyó.

Nico Guerra jugó 66 partidos en sus dos años en Ñublense, donde se matriculó con 21 goles y entregó diez asistencias. ¿Mejorarán estos números en este nuevo procesos en Universidad de Chile?