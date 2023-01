Universidad de Chile comenzó la temporada 2023 con una dolorosa derrota frente a Huachipato. El Romántico Viajero no pudo hacerse respetar en el estadio Santa Laura y cayó por 1-3, complicando su aventura en el primer partido oficial del año.

El resultado, pero principalmente el juego mostrado por el equipo de Mauricio Pellegrino, no dejó nada de contentos a los hinchas. Una de las grandes críticas es la falta de jugadores, pese a la gran cantidad de refuerzos que llegaron.

Juan Pablo Gómez, Leandro Fernández, Matías Zaldivia, Nicolás Guerra, Federico Mateos y Cristopher Toselli son las seis incorporaciones azules hasta ahora. No obstante, solo uno de ellos pudo descatar anotando el descuento.

El mercado de pases se cierra 24 horas antes de la cuarta fecha, por lo que aún hay tiempo de sumar nombres. Así lo tienen claro en Universidad de Chile, donde no descartan ir a buscar más refuerzos para potenciar al plantel.

En conversación con Bolavip el presidente de Azul Azul, Michael Clark, señaló que "la ventana se cierra en un par de fechas más. Todavía queda tiempo y, por lo tanto, mientras no se cierre esa ventana siempre habrá posibilidades".

De hecho, el dirigente del Bulla respaldó el pedido de Mauricio Pellegrino al respecto. "El profe ya lo dijo, mientras el mercado de pases esté abierto siempre se puede traer a nuevos jugadores. Vamos a ser cautos y vamos a esperar".

"Ahora, el plantel en el grueso está y si va a llegar alguien, claramente, va a ser en una posición y quizás un jugador. Es una decisión que tiene que ver la gerencia deportiva junto con el técnico", agregó.

Finalmente, Michael Clark no escondió su frustración por la derrota con Huachipato. "Una lástima la verdad. Nos vamos con harta pena. Estábamos ilusionados y fue uno de esos partidos donde las cosas no salen. Me quedo con la actitud que tuvo el equipo. La verdad que el equipo le puso, intentó jugar, pero las cosas no salieron. Ahora hay que mirar al sábado y ahí creo que vamos a jugar mejor".

¿Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol chileno?

Si bien más arriba se explicó que el mercado de pases cierra 24 horas antes de la cuarta fecha, esta conoció su programación hace solo algunos días. Es así como los clubes ya conocen el plazo máximo que tendrán para buscar refuerzos y así pelear en el 2023.

El inicio de aquella jornada está programado para el 9 de febrero, con el duelo entre Audax Italiano y Unión Española en un nuevo clásico de colonias. Es decir, los equipos que quieran sumar más jugadores tienen hasta el día 8 para lograrlo.