Universidad de Chile no pudo en el Superclásico y sumó una nueva derrota contra Colo Colo en el estadio Monumental, en una horrible presentación azul por la quinta fecha del Campeonato Nacional que los hinchas azules esperan poder olvidar para siempre. 4-1 fue la goleada del Cacique ante un Chuncho opaco, tirando a transparente.

En La Magia Azul, el periodista y reconocido hincha, Héctor Tito Awad cargó durísimo contra el trabajo del director deportivo Luis Roggiero y el entrenador Santiago Escobar.

“Voy a ser breve para ratificar mi concepto, que no significa que hayan jugado bien, porque jugaron mal. Me refiero a la dupla Tapia en defensa. Tampoco jugó bien Morales, pero no le voy a cargar la mata a Bastián Tapia, que se hizo expulsar para evitar un gol tomando de la camiseta a Bolados. Creo que lo que se planteó en la semana no se hizo en la cancha. Y tuvimos la mala suerte en los primeros minutos con el autogol, la pelota que da al palo y se devuelve para el segundo”, dijo Tito tras el Superclásico.

Incluso afirmó que “jugase quien jugase, Carrasco o hasta Pelé… la U habría perdido igual. Aquí hay un mal trabajo y una responsabilidad que tienen que explicar Roggiero y Santiago Escobar. Son los responsables directos de dejar a un equipo cojo en su estructura. Tuvieron todo el tiempo para saber en qué zona faltaban jugadores y se pusieron Jalisco”.

Respecto a la negativa de los azules de haber traído otro zaguero y/o mediocampista, el comunicador azul manifestó que “la directiva cayó en el todo lo va a ser Roggiero, pero si veo que mi director deportivo la está cagando lo llamo y le aviso que la prensa y los hinchas están avisando que nos falta un central. Decirle a Roggiero que refuerzos no eran los adecuados, y me refiero a Nacho Tapia y Carrasco, y que trajera un central”.

“Si el señor Roggiero quiere renunciar, allá él. Acá el proyecto fue una falsedad, porque ningún refuerzo es del biotipo de la U, salvo Ronnie Fernández. Los demás son callampa realmente. Entra Aránguiz y no hace nada, Gallegos nada, Vargas nada”, complementó.

Sobre el tema concluyó: “y ojo, a la defensa le llegaban en superioridad numérica en todas las jugadas porque el mediocampo con el señor Brun no funcionó. Es lento y tronco, le cuesta moverse y hoy lo demostró. No es el 5 que necesitábamos, fue una opción barata porque no había otra. Espero una declaración de Roggiero en la semana”.

Por último tuvo espacio para analizar el partido propiamente tal: “ganó bien Colo Colo, nos pudo haber goleado por más y nosotros pudimos haber descontado más con los dos penales que perdimos, uno en verdad porque es el mismo repetido. Y a seguir con nuestra realidad de seis puntos en cinco partidos”, sentenció Tito Awad.