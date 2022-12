Con una inquietante noticia cerró la jornada Universidad de Chile y especificamente el directorio de Azul Azul. Una de las dos representantes de la universidad en la concesionaria, la abogada Carolina Coppo, comunicó su renuncia a la mesa que comanda los destinos del cuadro azul en protesta por la gobernanza del actual presidente, Michael Clark.

La académica comunicó su alejamiento en una declaración pública. "Esta dolorosa decisión no fue tomada de improviso ni por una situación en particular, si no que por una suma de factores que se fueron acumulando durante el transcurso de la actual administración, que han provocado que mi presencia en el directorio carezca de sentido", explicó.

La crítica contra Clark fue drástica. "El presidente ha tenido un deficiente manejo del Ddirectorio, produciendo una división que no se ha remendado, lo que junto a su estilo de gobernanza ha provocado que la opinión de aquellos directores que no hemos sido designados por los accionistas mayoritarios no sea considerada", lamentó.

En este sentido, la representante de la Casa de Bello denunció que se les ha entregado "información tardía y parcializada", que se le ha negado la petición de votar "decisiones que forman parte de la operación del club" y que las "Comisiones de Fútbol, Fútbol Femenino y Formativo no han sido citadas desde hace meses".

De la misma manera, Coppo critica a la Comisión de Mercado Financiero, que ha validado esta política de la presidencia de Azul Azul, en oposición "a lo dispuesto en los artículos 31, 39 y 49 de la Ley Nº 18.046".

"Estoy consciente de que las diferencias que sostengo con la administración se deben a que la forma en que se dirige la U obedece a un modo distinto de concebir a un Club de Fútbol y a cómo es la U, y lamento profundamente no haber podido hacer prevalecer nuestra postura", concluye la jurista.

Con la salida de la abogada, el directorio de Azul Azul quedará integrado por su presidente, Michael Clark, su vicepresidenta, Cecilia Pérez, y los directores Andrés Weintraub, Roberto Nahum, Miguel León, José Laso, Juan Pavez, Carlos Larraín y Andrés Segu.