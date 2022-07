Está lejos de ser un secreto que Colo Colo y Universidad de Chile llegan en momentos muy distintos al Superclásico de este domingo en el Fiscal de Talca pues mientras unos pelean por el título del Campeonato Nacional, otros apuntan a empezar a sumar de tres rápidamente para huirle a las complicaciones de luchar por el descenso.

En estas circunstancias, un referente del Bulla, Mauricio Pinilla, ve que el partido será muy cuesta arriba para su equipo y da por resignado el resultado. "A mí no me interesa que la U gane este partido, me interesa que siga mejorando para pelear por lo que tiene que pelear. Si se va a plantar a hacerle un partido asqueroso a Colo Colo prefiero que vaya a jugar al fútbol. Que siga tratando Diego López de encontrar lo que está buscando en el plantel, independiente de rival", dijo en Deportes en Agricultura.

Para el exdelantero, las probabilidades son bien limitadas para los azules. "Tenemos un 99 por ciento de posibilidades de perder este partido, futbolísticamente. ¿O alguien me da un argumento futbolístico? No hay ningún jugador empoderado con la camiseta, son jugadores nuevos", señaló.

El ahora panelista aclaró que la información fue una exageración pero argumentó sobre lo difícil que será. "Más allá del 99 a 1 que es una broma, porque es un porcentaje que no tendría ni siquiera Alemania contra San Marino, pero la U tiene pocas chances si Colo Colo está fino, si Colo Colo no hace el partido que tiene que hacer, la U va a tener posibilidades", puntualizó.

Pinilla, sin embargo, se guarda alguans esperanzas con Universidad de Chile. "Me aferro a que Osorio pueda hacer un partido de nivel profesional 90 minutos, lo mismo Poblete, que vuelva a marcar Ronnie Fernández, que Palacios pueda volver a ser el goleador de Unión Española", sentenció.