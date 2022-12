La teleserie del regreso de Marcelo Díaz a Universidad de Chile sigue sumando episodios. Carepato dejó Libertad y regresó a nuestro país, a la espera de un llamado del Romántico Viajero, pero las cosas se estancaron.

El Bulla ha confirmado a cuatro refuerzos para la próxima temporada con Juan Pablo Gómez, Leandro Fernández, Federico Mateos y Matías Zaldivia. No obstante, los hinchas siguen esperando para ver de manera oficial el retorno de uno de sus máximos ídolos en los últimos años después de ganar la Copa Sudamericana 2011.

La situación ha generado preocupación en los fanáticos de la U y más luego que este miércoles la directiva de Azul Azul sacara la voz al respecto. En la presentación de su nuevo técnico, Mauricio Pellegrino, los dirigentes aclararon su postura.

Manuel Mayo, Gerente Deportivo de Universidad de Chile, comenzó hablando del tema poniendo el caso de Eugenio Mena como ejemplo tras su arribo a la UC. "De nuestra parte hicimos todo lo posible para que se dé, viajé personalmente a Argentina a conversar con él porque creo que lo ameritaba".

"Me hizo saber sus ganas de venir al club, estaba muy ilusionado con eso, pero luego sus agentes nos hicieron saber de que a pesar que nosotros hicimos los ofrecimientos correspondientes y le planteamos el proyecto deportivo, su decisión iba por otro lado. Nos dolió, pero hay que aceptarlo como tal. Me quedo tranquilo, hicimos todo como club para concretar", agregó.

Tras ello, entró de lleno en lo de Marcelo Díaz. "Estamos conversando lógicamente con Mauricio (Pellegrino). Tenemos que verlo, englobando la pregunta de los jugadores que han estado en el club. Para nosotros es importante contar con ellos y con muchos jugadores formados en casa, como demostramos el último año y será el que viene. Son muy queridos por nuestros hinchas y se identifican de mayor forma. Me gustaría tener un plantel con la mayor cantidad de formados en casa, pero hay situaciones particulares que por una u otra razón no se han podido concretar".

"No creo que alguien desconozca la calidad de Marcelo. Tuve un par de conversaciones, no hay ningún ofrecimiento ni nada. Conversaremos con Mauricio para verlo, pero él me planteó cuáles cree que son las posiciones a reforzar con más urgencia. estratégicamente no corresponde decirlo acá. Son más de un par de jugadores que pueden llegar al club en base a las opciones que ofrece el mercado", añadió.

Michael Clark... ¿Y un portazo a Marcelo Díaz?

Pese al tono más cargado a la ilusión de Manuel Mayo, las palabras de Michael Clark fueron quizás las que más preocuparon a los hinchas. Y es que el presidente de Azul Azul habló fuerte y claro ante el posible regreso de Marcelo Díaz.

"Los jugadores que llegan o no no pasan por mí, pasan por un proceso elegido por Manuel, su equipo, el técnico y la secretaría técnica", explicó. "Ningún jugador tiene las puertas cerradas en el club. Tenemos el mandato de conformar el mejor plantel para tener el equipo más competitivo posible, obviamente todo esto enmarcado en un presupuesto viable para el club".

Fue ahí cuando Michael Clark dejó una frase que puede ser definitiva. "Para ser claro, ningún jugador tiene las puertas cerradas, pero al mismo tiempo, nosotros tenemos convicciones y vamos a evaluar no solamente basados en un concurso de popularidad. Como club no estamos obligados al jugador más popular, en años anteriores en la U se tomaron decisiones pensando en eso y los resultados están a la vista".

"El tema económico es importante, todos saben que en los últimos años las finanzas de la U no han sido las mejores. Nosotros hemos trabajado en ese sentido y no vamos a caer en los errores del pasado. Vamos a conformar un plantel con los recursos que tenemos", cerró.