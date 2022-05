Universidad de Chile jugará mañana su último partido de la primera rueda del Campeonato Nacional ante Cobresal, el que también será el fin del interinato de Sebastián Miranda en la cabeza de los azules.

En ese sentido, se espera que después arribe Diego López a tomar las riendas del camarín bullanguero, donde está latente la posibilidad de que Miranda pueda quedar como uno de sus ayudantes.

"Estoy enfocado en el partido de mañana, todo lo que se ha hablado no me puedo hacer cargo. Mi foco está en Cobresal. Lo que pase después de mañana, lo veremos. Siempre lo he dicho, que estoy a disposición del club. Espero que tomemos las mejores decisiones para lo que necesita el club y lo que necesito yo. Eso me gustaría verlo el domingo o el lunes. La decisión que sea ojalá sea la adecuada para seguir creciendo y mi desarrollo como entrenador", precisó Miranda.

En ese sentido, el interino confirma que ya tuvo una conversación con Diego López, quien se espera que la arribe la primera llegada de junio.

"Efectivamente tuve una conversación con Diego, estuvimos charlando respecto al partido que se jugó el fin de semana y el resto fue una conversación que guardo para los dos", cuenta.

Por lo mismo, pensando que los jugadores quieren terminar de la mejor forma su paso en la banca azul, con un triunfo ante Cobresal, Miranda asegura que el plantel ha ido mejorando y es algo que se encontrará el nuevo entrenador.

"Mi trabajo ha consistido en darle mucha confianza a los jugadores, en que vuelvan a creer en ellos mismos. Ese ha sido mi método, tener una cercanía con ellos, conversar, pero siempre sabiendo que estoy para tomar decisiones, para desarrollar todas las capacidades de ellos en pos del equipo. Los resultados, obviamente, van ayudando a que el equipo vaya tomando confianza a que se sienta más identificado y cómo se va encontrar el técnico que venga a un grupo muy sano, con ganas de crecer, de sumar puntos y con entusiasmo", finaliza.