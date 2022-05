El interino Sebastián Miranda vivirá su primer partido como entrenador en el fútbol mayor, cuando Universidad de Chile reciba a Deportes La Serena este sábado. Si bien sabe que no es el mejor momento, infla el pecho por la opción que le han dado para sacar al equipo a flote.

Cuando este sábado a las 17.30 se dé el vamos al encuentro entre Universidad de Chile ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, el técnico Sebastian Miranda se estará estrenando como entrenador en la primera categoría del fútbol chileno.

Por lo mismo, asegura que está feliz con lo que está realizando con los azules, pese al difícil momento en que le tocará debutar.

"Obviamente que para mi es un orgullo y honor estar a cargo de la U, es el equipo más grande y con mayor hinchada. Es un orgullo poder estar al mando. Lo disfruto, quizás de una manera distinta a como piensan, porque el trabajo es muy grande y hay que estar preparado. Han sido días intensos, de análisis del rival y de preparar el partido. Me siento tranquilo, porque siento el respaldo del club completo, he recibido el cariño de mucha gente. En las calles he sentido el apoyo del hincha, esas son las maneras que uno las disfruta", destaca Miranda.

En ese sentido, el entrenador explica cómo se fue configurando su llegada a la banca como reemplazante de Santiago Escobar, donde deja en claro que nunca puso problemas.

"Obviamente no tuve ningún conflicto ni nada, al contrario. Recibí el llamado del club, donde me plantearon la necesidad en que yo pudiera tomar el primer equipo hasta que encontraran un técnico. En mi labor de ayuda y como funcionario del club no puse problemas, mi disposición para ir en ayuda de este momento. La duración es hasta cuando encuentren el técnico adecuado para Universidad de Chile", detalla.

Si bien no quiso referirse a Luis Roggiero, además de lamentar que las cosas no se le dieron a Escobar, asegura que lo único que tiene en mente es poder sacar a flote a los azules.

"La persona que me llama es gerente general del club, quien entendiendo la situación que pasaban necesitaba un técnico interino. Como dije el momento no es el ideal, siempre con disposición de poder ayudar desde mi lugar, entendiendo que es un momento que tenemos que estar lo más posible juntos para apoyarnos, salir de este momento que no es mejor pero confiamos en que vamos a salir adelante", finalizó.