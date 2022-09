Universidad de Chile derrotó a Palestino con el corazón en la mano y se alejó un poco de la zona de descenso, donde estaba muy comprometido tras la victoria de Deportes La Serena sobre Unión Española. Sebastián Miranda fue el DT que, tras el despido de Diego López, tenía la misión de dirigir al Romántico Viajero por este lance a la espera de lo que va a pasar en el futuro. De hecho, una de las opciones para asumir la banca, Ronald Fuentes, estuvo en el estadio de La Cisterna.

Pero Miranda vive el momento. “Lo dije ayer y hoy antes del partido, estaba tranquilo desde mi lugar por la semana de trabajo que tuvimos. Los jugadores me habían demostrado que todas las tareas propuestas se cumplieron y hoy fue así. Lo tengo más claro que todos que el primer tiempo jugamos muy bien y no terminamos ganando como me hubiera gustado, pero hay un rival que nos presionó, el momento es complicado y así todo nos sobrepusimos. Me encantaría haber jugado mejor el segundo tiempo, porque hicimos un gran primer tiempo y me quiero quedar con eso. Hay que mejorar, insistir en la presión, pero hoy era importante conseguir los tres puntos, se hizo y eso me deja tranquilo y conforme”, comentó en conferencia de prensa.

“Creo mucho en la psicología y en la psicología deportiva. Creo que hace muy bien tener un profesional en el staff y tenemos a la Caro (Delmónaco), que nos ha ayudado mucho. Cuando uno está en esta situación en un club tan grande, se hace necesario. Hoy un fue un desahogo, hace tiempo no ganábamos, se han dicho muchas cosas, unas son ciertas y otras no, lo podremos discutir después, y los jugadores sienten esa presión, tienen sentimientos. Fue un desahogo tremendo, sé la responsabilidad, pero estoy llega hasta hoy. Hay que ir partido a partido, ahora quedan cinco, fue un paso pequeño y seguiremos luchando”, abundó.

“Lo primero cuando pienso en hacer el equipo es ver qué jugadores tengo. Hoy los tengo a todos. Fue difícil armar la citación y el equipo, están todos bien. Lo hice en base a las características del rival. Sabíamos que el juego por banda era importante para ellos, por eso intentamos que nuestros interiores fueran de adentro hacia afuera para ocupar los espacios libres de los laterales. Siento el fútbol así, no me gusta jugar metido atrás, no me gusta cómo terminamos, aunque entiendo el momento. Hoy demostramos ante un gran equipo que somos capaces. El primer tiempo se jugó de muy buena manera, una presión post pérdida y alta como planteamos. Estoy agradecido del esfuerzo y el trabajo de los jugadores, táctico, físico y psicológico. Es una demostración para ellos, cuando trabajan y quieren, se puede”, profundizó sobre su escuadra.

Sobre su futuro, fue claro. “¿La verdad? Hoy era mi partido. Me concentré sólo en hoy, estaba enfocado en esto, la planificación ahora la veremos. Sí creo que un clásico se debe jugar como corresponde, vamos a enfrentar a un rival en alza como Universidad Católica y nosotros somos Universidad de Chile, debemos demostrar en todos lados que somos la U y debemos buscar el resultado, siempre. Yo voy partido a partido, me interesa que el equipo esté cómodo, el club también. Cada vez que esté, voy a trabajar para ganar, sé la responsabilidad que tengo. Si es hasta hoy, será hasta hoy, se verá después, pero estoy muy contento pro el trabajo y los jugadores. Mañana conversaremos a ver qué pasa, agradezco las palabras de Cecilia (Pérez) y saben que estoy disponible para lo que decidan. Yo soy un fanático del trabajo y si me tengo que quedar, lo hago feliz, porque será porque el club lo decidió y cree que es lo mejor”, recalcó

Finalmente, dejó en claro que “jamás me voy a comparar con otro entrenador, ni de acá ni de otro equipo y yo estaba cuando estaba Diego (López), así que con mayor razón. Yo me enfoco en mi trabajo, trato de irradiar lo que yo creo y siento como entrenador, desde todos los aspectos, técnico, táctico y físico. Si es peor o mejor, cada maestrito con su librito, como dicen. El mío es éste. Yo soy cercano al jugador, así lo vibro, así lo siento y sufro. Para mí, hoy la confianza que me dieron y que yo di, se vio en la cancha”.