Álvaro Ortiz confirmó a los vecinos del sector de Collao, donde está el estadio Ester Roa Rebolledo, que el Superclásico no se jugará en su ciudad, ya que Universidad de Chile no ingresó una solicitud formal a tiempo, por lo que deberán buscar otro reducto para recibir a Colo Colo.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional tendrá buscar una nueva sede, luego de que desde la municipalidad de Concepción confirmaron que el encuentro no se jugará en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Fue el propio alcalde, Álvaro Ortiz, quien detalló que nunca se ingresó una solicitud formal a la Delegación Presidencial en el Bío Bío, por lo que el problema fue de Azul Azul.

“Lo único que había sido ingresado como carta oficial de la Universidad de Chile, que hubiese hecho de local, fue una carta ingresada el 24 de mayo donde solicitaban que según calendarización del municipio, si el 31 de julio estaba ocupado o no el estadio (…) nosotros dijimos, según calendarización, el estadio, ese día, no se ocupa porque no hay partido solicitado”, comentó Ortiz, según destacan en radio Bio Bio.

En la información precisan que el edil, en una reunión con vecinos de la zona del sector Collao, donde está emplazado el reducto, confirmó la situación, descartando el Superclásico en su ciudad.

“Lo que ellos nunca hicieron, que es lo que establece el Plan Estadio Seguro, es ingresar la carta a la Delegación Presidencial”, finalizan.

Desde Universidad de Chile habían confirmado los avances en la negociación, en una postura que había llevado adelante Cristián Aubert directamente con el alcalde Ortiz, donde ahora deberán buscar otro estadio, ante la negativa de Unión Española y el estadio Santa Laura para los clásicos.