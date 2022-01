El DT de la Universidad de Chile Santiago Escobar aún no se come un pastel de choclo ni se toma un mote con huesillos cuando ya le pusieron una enorme mochila en su llegada a Chile: lograr ganarle a Colo Colo el Superclásico, desafío que le quita el sueño a la hinchada azul que desde el 2013 no ve a su escuadra derrotar a los albos.

Por lo mismo, en su primera conferencia de prensa se le consultó justamente sobre la mochila que deberá cargar cuando juegue el Superclásico. El que, incluso, se puede realizar en pocos días más, pues la idea es que el viernes 14 de enero se juegue en Argentina ese partido, en el torneo amistoso.

"Será un inicio duro como lo es Colo Colo, pero es parte de la competencia, que ayuda a crecer y evolucionar", comentó sobre el campeonato que se jugará al otro lado de la cordillera frente a clubes argentinos.

Agregó que "la idea es salir a ganar, los amistosos se acabaron, todos queremos competir. El hincha quiere ganar, qué más lindo que hacerlo contra Colo Colo o Boca, equipos de esos quilates".

Luego, Escobar demostró estar al tanto de la contingencia del club universitario. "Sé que hace años no se les gana, pero habrá una primera vez después de 10 años", sentenció muy convencido de lo que ocurrirá durante la temporada.

Finalmente, tiró a la mesa el encuentro donde dejó a los albos en el camino en Copa Sudamericana, el 2019. "Con la Universidad Católica (de Ecuador) vencimos a Colo Colo, en el papel éramos inferior, pero los eliminamos en su cancha y sé que como entrenador debo responder ante resultados. El mayor responsable seré yo y en eso no hay problema", finalizó el estratega.