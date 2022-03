Santiago Escobar se mostró muy afligido luego de la contundente derrota que Colo Colo le aplicó a Universidad de Chile en el Monumental, que estira la racha negativa del cuadro azul en ese estadio, donde no gana desde el 2001.

El estratego comentó su idea de salir replegado en el Monumental. "Son decisiones que se toman en la semana, queríamos proteger la parte posterior con hombres maduros en la mitad del campo, ayudar con ese filtro, pero desafortunadamente cada ataque que recibimos terminó en gol y peligro de gol. Hubo eficacia del rival", contó.

Luego indicó que "mostramos los inconvenientes defensivos que hemos tenido durante todo el campeonato. Era un escenario difícil para los jóvenes, pero la responsabilidad no es de ellos, es mía. El análisis parte de lo grupal, en el primer tiempo no nos resultó el 4-1-4-1 y cada llegada de ellos ocasionó riesgo en nuestro arco. Ahí estuvo la diferencia, Colo Colo pudo hacer más goles".

Luego quiso llegar al corazón del fanático del hincha del Bulla "Ofrezco disculpas a la afición de la U, este no era el partido que planificamos, en una institución grande en este país que respeto mucho, a la dirigencia, a sus hinchas. Estoy dolido con lo que pasó esta tarde".

En esa línea, dijo que "el dolor que siento es por la institución, por la dirigencia que me trajo, por la hinchada. Sé de la importancia de este tipo de partidos. Tanto tiempo sin ganarle a un rival como Colo Colo, queríamos de pronto que el resultado fuera diferente. Lamentablemente no sucedió".

Mucho se habla de lo mal conformado que está el plantel de la U, ante lo cual dijo que "lo más fácil es echarle la culpa a terceros, pero debo asumir la responsabilidad. Soy entrenador, vivo de resultados, escudarme en terceros no lo hago nunca. Es un momento difícil, de calentura".

Por lo mismo dijo que "no puedo analizar el partido por la superioridad del rival. Hay equivocaciones mías como entrenador, en frío reflexionaremos lo que está pasando para apuntar a una mejoría en todos los sentidos, corregir, conversar con el grupo. No hay muchas oportunidades por las tres derrotas que hemos tenido".

Finalmente contó que "no pudimos controlar desde la mitad del campo las velocidades, nos ganaron las espaldas, las líneas no estaban cortas como pretendía. Bastián (Tapia) venía trabajando bien, era un escenario complicado, pero tenía jugadores de experiencia adelante suyo. Pero fueron avasallantes, nos vulneraron. No me arrepiento de haberlos puesto, es parte del proceso de un equipo nuevo. Darío (Osorio) fue en el primer tiempo de los que más personalidad tuvo, pero se acalambró y tuvo que salir. Hay que estructurar todo el equipo".