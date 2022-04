Santiago Escobar confirma sanción pero defiende a Junior Fernandes: "No estuvo en una discoteca, si no que en el cumpleaños de su señora"

El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, confirmó la sanción que recibirá Junior Fernandes tras la falta que cometió el fin de semana pasado, después del empate 0-0 con Palestino, que significó el tercer duelo sin triunfos en el elenco universitario.

El técnico colombiano explicó que la indisciplina, que reveló RedGol en exclusiva, "es un tema que el mismo Junior mencionó. No estuvo en la calle o en una discoteca, si no que en el cumpleaños de su esposa, donde tiene todo el derecho".

De todas formas, Escobar ratificó que "al otro día (domingo) el jugador no entrenó y ya internamente hay un tema deportivo. Como entrenador tomaré una decisión para la convocatoria que viene, en la que seguramente Junior no estará".

De la misma manera, el estratega azul agregó que se trata de "una sanción deportiva y mínimo por este partido que viene, no estará en la convocatoria. Otro tipo de temas y más cosas que se dicen es querer ver sangre. Ya dije que habrá una sanción deportiva. Es su esposa, su familia, hay derechos y deberes y como no entrenó al día siguiente, hay una sanción deportiva".

Finalmente, defendió el comportamiento en el primer equipo de la U. "No tenemos un grupo de cinco o seis jugadores indisciplinados. No he tenido roces ni peleas como se ha dicho. Un equipo como la U genera títulos y noticias. Me tengo que preocupar de que el equipo juegue bien y ganemos, el resto se lo dejo al sensacionalismo.

Universidad de Chile está a la espera de la ratificación de su próximo partido ante Audax Italiano, programado para este sábado, después de que Rancagua y Talca rechazaran recibir la visita de los hinchas azules, comprometidos en hechos de violencia en los últimos años.