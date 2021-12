Universidad de Chile da vuelta la página luego de uno de los años más difíciles de su historia, donde estuvieron a punto de caer al descenso, para enfocarse de lleno en la próxima temporada. Los Azules no pueden cometer los mismo errores y la nueva directiva comienza a darle forma al proyecto que buscan instaurar.

Este jueves salió humo blanco en uno de los aspectos más importantes, ya que Santiago Escobar está a solo detalles de ser presentado como su nuevo técnico. El colombiano llegó a acuerdo y tiene todo listo para arribar al cuadro estudiantil para volver a la gloria de antaño.

El estratega ha tenido una larga carrera y su último paso por Universidad Católica de Ecuador convenció a Luis Roggiero para llevar adelante el nuevo proyecto de la U. Con él llena no solo un estilo de juego más ofensivo, sino también una de las historias más dramáticas que haya visto el fútbol.

Y es que Santiago es hermano de Andrés Escobar, uno de los futbolistas más reconocidos en Sudamérica, aunque no por algo que quisieran. Años atrás, fue asesinado por un error cometido dentro de una cancha.

El partido que le costó la vida a Andrés Escobar

Andrés Escobar era una de las grandes figuras de Colombia pese a ser un defensor. El zaguero se ganó el respeto de todos en su país a punta de buenas actuaciones tanto en sus equipos como en la selección cafetalera, pero una lesión en 1993 amenazó con dejarlo fuera del Mundial de Estados Unidos en 1994.

No obstante el Inmortal, como se le conoce en tierras colombianas, logró superar los problemas físicos y estuvo en la lista que participó en la cita deportiva. Fue así que, luego de ser campeón con Atlético Nacional, viajó para disputar el torneo en lo que sería una de sus últimas experiencias.

En el primer partido, Colombia cayó por 1-3 ante Rumania y los ánimos no fueron los mejores en el país. Con una lucha contra el narcotráfico presente, el plantel yel cuerpo técnico fueron amenazados de muerte. Esto generó que en el segundo encuentro, ante Estados Unidos, no estuvieran finos y perdieran por 1-2. Uno de los tantos fue un autogol de Escobar. Y si bien ganaron el tercero por 2-0 ante Suiza, no les alcanzó para clasificar, dejando escapar una gran oportunidad de ser protagonistas.

La peor parte llegó 10 días más tarde, aquel 2 de julio, cuando el defensor estaba en un estacionamiento en Medellín. Ahí fue abordado por dos individuos, David y Santiago Gallón Henao, con quienes tuvo una fuerte discusión. Y quien la terminó sería el chofer de ambos, Humberto Muñoz Castro, quien disparó en seis ocasiones contra el jugador.

Tras lo ocurrido, Escobar se transformaría en una de las máximas leyendas del fútbol colombiano hasta el día de hoy. Su frase "La vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol" pasó a la historia, reflejando los duros años que vivía Colombia en ese entonces y como su propio legado cambió de la noche a la mañana.

Ahora Universidad de Chile tendrá un vínculo con parte de una de las experiencias más dramáticas que haya visto el fútbol sudamericano. Santiago tiene todo listo y es cosa de detalles para ser oficializado en la banca azul.