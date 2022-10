Parecía que, tras eliminar a Universidad Católica de Copa Chile, todo iba a ser paz para Universidad de Chile. Los resultados empezaron a llegar y se veía otra actitud en la cancha de la mano de Sebastián Miranda. Sin embargo, como suele pasar en el CDA, la paz dura muy poco.

Y es que este fin de semana se destapó una pelea a combos entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos, quienes se enojaron tras una jugada en la última práctica de la U previo a su partido contra Unión Española, que finalmente fue suspendido.

La situación pudo haber sido incluso más grave si es que no llegaban compañeros a separarlos, demostrando que no se trató de un simple altercado de fútbol, como suele pasar en los entrenamientos al interior de los equipos.

Pelea que llega en mal momento debido a que la U, pese a estar logrando mejores resultados en la cancha, todavía debe asegurar su permanencia en Primera División. Para eso, debe vencer como local a Everton en su próximo partido, con lo que ya comenzaría a respirar mucho más tranquilo.

La respuesta de Ronnie por Instagram

El delantero azul, como viene siendo costumbre en este año, respondió por Instagram tras la pelea, apuntando directamente a sus detractores. "Opinar por opinar y querer manchar a una persona se ha vuelto el deporte más practicado del último tiempo", comenzó diciendo en sus historias.

El ex Wanderers agregó que "agradezco a dios y a mi familia que sé quién soy y lo que doy. Asimismo, a quienes me conocen y saben que mis intenciones siempre serán pensando, no primero en mí, sino en el bienestar de los míos".

Por último, cerró con una reflexión, señalando que "una vez un tipo que quiero mucho me dijo: preocúpate más por quiénes te quieren y se preocupan por ti. Los que te tiran mierda es porque están envueltos en su mierda”.

Vale recordar que Ronnie Fernández llegó este año a Universidad de Chile. Ha jugado 29 partidos con los universitarios, anotando cinco goles y entregando tres asistencias. Es el cuarto goleador del equipo, por detrás de Cristian Palacios, Darío Osorio y Junior Fernández.