El ex jugador de Universidad de Chile, Rogelio Delgado, en conversación con Redgol añora la administración de René Orozco en 1992 y manifiesta toda su pena por el momento que vive la U atreviéndose a decir que no quiere que sigan utilizando a sus ex compañeros como Esteban Valencia y Cristián Romero.

La delicada situación que afecta a Universidad de Chile en la tabla de posiciones a tres fechas del final tiene muy golpeado al mundo azul que no entiende cómo en un poco más de un mes pasaron de ser candidatos al título a pelear nuevamente por escapar del descenso.

El paupérrimo rendimiento de los azules en las últimas 10 fechas se traduce en haber rescatado apenas uno punto de 30 en juego y por eso hoy sólo supera en la tabla a Curicó Unido, Huachipato y Santiago Wanderers.

Redgol conversó en Paraguay con Rogelio Delgado, miembro del plantel que logró el campeonato en 1994 y que se muestra afectado por lo que vive el equipo laico.

"Siento mucho, siento mucho, ahora siento más porque he visto que se tomaron desiciones con un criterio muy inmediatista y resultadista, cuando el criterio de empresa que le dio grandes resultados a la U en 92 y en adelante es el que hay que recuperar, no es muy difícil la decisión ¿por que siguen buscando parches?", se pregunta el guaraní.

El ex defensa cree derechamente que los azules deben recuperar la idea que implantó el doctor René Orozco cuando asumió la presidnecia de Universidad de Chile en 1992.

"Hay que hacer cosas importantes, la U es un gran club y debe hacer cosas importantes no tiene que intentar parches por mas que utilice a ex futbolistas con capacidad y trayectoria que indudablemente pueden hacer cosas importantes, pero no en este escenario", razona.

Y agrega: "A esos grandes que tienen y viven el espíritu de la U hay que ofrecerles un proyecto que no sea ni inmediatista, ni resultadista, sino que un proyecto serio como se hizo en 92, hay que fotocopiar las cosas que son buenas y a eso hay que ir, a mi me daría mucha pena que sigan utilizando ex compañeros en una patriada resultadista e inmediatista que desde el vamos sabes que no va a tener grandes resultados".

Delgado se queda en ese punnto y reitera "me parece que esos muchachos compañeros míos de la U merecen llevar adelante un proceso verdaderamente serio donde sean ellos los que tomen todas las decisiones que tienen que ver con el futbol porque esas decisiones se toman con criterio futbolizado del que nace de la experiencia, del vestuario, de las que nacen y se mueven con el espíritu de la unión".