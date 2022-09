El comentarista de Redgol en La Clave, reacciona a las palabras de Michael Clark con la idea de la construcción del anhelado estadio de la U, donde asegura que no debe ser la prioridad de esta dirigencia porque hay problemas mucho más importante que urgen en estos momentos.

Rodrigo Herrera por el caramelo de Michael Clark en Universidad de Chile: "No han logrado construir un plantel decente y están pensando en un estadio"

La palabra del presidente de Azul Azul, Michael Clark, sigue dando que hablar, donde puso sobre la mesa la necesidad de construir un estadio para Universidad de Chile, cuando se está jugando el descenso en el Campeonato Nacional.

Fue en una entrevista en radio Cooperativa que el mandamás bullanguero habló de la importancia que se les hace en construir el reducto propio, porque les cierran las puertas en todos lados.

Algo que recoge Rodrigo Herrera para la editorial de Redgol en La Clave, donde le llama la atención las palabras del directivo.

"El estadio de la U se ha transformado en el comodín para los presidentes en problemas, o también la piedra en el zapato de otros. Lo cierto, es que la única vez que estuvo más cerca fue cuando se juntaron 20 millones de dólares durante la gestión de Federico Valdés, dinero que fue dilapidado en las posteriores administraciones que se golpearon con otra realidad: no había comuna para recibir el elefante azul por las externalidades negativas de su barra", comenzó explicando Herrera.

"Hoy la U está en un momento histórico complejo con una mala campaña, mala gestión, críticas a la estructura de su propiedad, a la falta de liderazgo del presidente y, por supuesto, la incorporación de un polémico asesor vinculado a Sergio Jadue. Problemas por donde se le mire. El principal de ellos: el descenso", destaca.

Por lo mismo, cree que las palabras del presidente de Azul Azul no llegan en un momento adecuado, además, no apuntan la verdadera necesidad del momento.

"Después de meses, el presidente Clark decide declarar tratando de cubrir su ausencia con el caramelo de siempre, intentando endulzar los oídos de una hinchada triste y decepcionada con la fantasía del estadio. Yo no sé si les cree, pero tiendo a pensar que no. Yo tampoco", enfatiza Herrera.

"No hay posibilidad de que la U tenga cancha propia hoy por hoy. Ni menos debiera ser la prioridad en la agenda de una dirigencia anómala, equivocada e insensible, que le urge concentrarse en que el equipo gane mañana antes de que se le venga la noche larga. En vez de jugar con un sueño que ellos saben que no están en condiciones de cumplir. No han logrado construir un plantel decente y están pensando en construir un estadio. La desconexión es más grave de lo que todos pensamos, preocupense azules", finaliza.

Revisa la editorial de Rodrigo Herrera en Redgol en La Clave: