Universidad de Chile afina detalles para dejar atrás una muy mala racha en el Campeonato Nacional 2022, donde luego de caer por un contundente 0-3 ante la Universidad Católica en el clásico universitario 195 llegó a siete partidos sin victorias y quedó, una vez más, cerca de los puestos de descenso directo. En la 24° fecha del certamen, los azules tendrán un partido que ha cobrado la importancia de una final del mundo.

Para ese duelo, que se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso el miércoles 7 de septiembre a las 15:30 horas, ya se inició el proceso de canje y venta de entradas. Los valores van desde los 44 mil pesos en la Tribuna Bajo Marquesina hasta los 11 mil que cuesta una Galería, casi el doble del precio que tenía un boleto luego de la primera rueda del certamen.

Ya contra Unión La Calera, en aquel compromiso que el Bulla celebró con un postrero gol de Bastián Tapia y que ha sido la única victoria de Diego López en la primera jornada de la mitad final del torneo, el costo de los tickets fue igual. Para el cotejo ante los Cruzados, que se jugó en el Estadio Nacional, los valores fueron desde los 66 mil hasta los 11 mil de la divisa nacional.

Por cierto, surgieron varias críticas de los fanáticos de la U, que reclamaron por estos precios tan altos. Todo ese tema lo tocó el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, que este viernes 2 de septiembre tuvo entre los comentaristas a Rodrigo Goldberg, quien fuera gerente deportivo de Azul Azul. En primer término, aclaró el procedimiento para determinar eso.

"De verdad lo encuentro inentendible. Esto normalmente no pasa por directorio. Tiene que verlo el área comercial con la gerencia general de acuerdo a las directrices del principio de año. No creo que haya pasado por directorio, honestamente. Hasta donde yo sé, debería ser así", explicó el Polaco.

Rodrigo Goldberg cuestiona la lógica de Azul Azul

Por supuesto que Goldberg no se quedó sólo con eso en su análisis. "Si uno supone que va a jugar más temprano, en un día de mitad de semana, donde obviamente una gran mayoría no va a poder asistir por tremas de trabajo, si además les pones más piedras, les subes el precio, no le encuentro la lógica. Quiero pensar que sí, quieren a la gente en el estadio", apuntó el ex atacante de Santiago Morning y el Maccabi Tel-Aviv de Israel.

"Pongo un caso que ya no se puede, un partido a las 20, puede ser más entendible, la gente hace grupitos, van en sus autos. Y como el hincha de la U es aperrado y fiel, dices van a estar con nosotros y llegarán igual a ese precio. ¿Pero ponerlo a esa hora? No le encuentro la lógica, puede que la tenga, pero no la sé descubrir", agregó el Polaco. en la 93.3.

"Al tratar de buscarle una lógica, que sería muy interesante que alguien nos pudiera aclarar porque no tiene mucha lógica. La distancia es una barrera. El horario, ni hablar. Y si más encima pones una tercera barrera, que es un alza de precios. Va en contra incluso de una cuestión financiera. Lógicamente si subes el precio sabrás que la demanda es menor, más encima a 115 kilómetros de distancia", cerró Rodrigo Goldberg en alusión al duelo que disputará la Universidad de Chile en Valparaíso.