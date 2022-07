El director técnico de los azules analizó la derrota de su equipo ante Ñublense y enumeró varias jugadas que pudieron terminar como ocasión clara, pero no. "Se han movido bien en muchas situaciones. En otras tienen que moverse mejor, pero las chances las han tenido", dijo el uruguayo.

Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Ñublense en la 18° jornada del Campeonato Nacional 2022. Un gol de Patricio Rubio les permitió a los Diablos Rojas sumar tres puntos en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Por estos días, los azules afinan detalles para visitar El Teniente y jugar ante O'Higgins de Rancagua.

Y Diego López tendrá varias cuestiones que resolver para disponer de la oncena ante el Capo de Provincia. El reemplazante de Yonathan Andía apunta a ser Daniel Navarrete, jugador surgido en las juveniles de la U que ya ha tenido minutos con el entrenador uruguayo en el banco. Pero también debe cambiar en el ataque: a la suspensión de Cristian Palacios se le sumó la de Ronnie Fernández, quien alcanzó cinco tarjetas amarillas.

Precisamente el bloque ofensivo de los estudiantiles fue materia de análisis del adiestrador charrúa de 47 años, ganador de tres títulos con Peñarol. "Que erremos es otro discurso y otra cosa. No estoy de acuerdo con lo que dices, las chances las tuvieron. Creo que vamos a mejorar, esto pasa por momentos. Estamos tratando de jugar para ellos", dijo el Memo en alusión a los atacantes que han tenido acción en el torneo. Además del Chorri y del magallánico, está Junior Fernandes.

"Se han movido bien en muchas situaciones. En otras tienen que moverse mejor. Pero las chances las han tenido y esto es fútbol y se puede errar. Les he mostrado a los jugadores que hay jugadas que no pueden llegar a ser ocasión de gol porque fallamos en el último pase. Con dos pases precisos mandábamos a (Darío) Osorio mano a mano contra el arquero. Erramos esos pases y las jugadas quedan en la nada. Hubo una de Junior (Fernandes) en el primer tiempo y otra de Israel (Poblete) en el segundo, que teníamos de frente el arco y no pegamos. Dudamos", profundizó Diego López.

Diego López mantiene la confianza total en hacer goles

Universidad de Chile ha marcado 22 goles en el Campeonato Nacional 2022. Y concedió 25. Pero el punto a mejorar está en la concreción de las jugadas de ataque, según el análisis que hizo Diego López junto a su cuerpo técnico.

"Hoy estamos hablando de una jugada que no fue de gol, pero eran tres ocasiones más de gol. Apuntamos a corregir pequeños detalles. No tengo dudas: los atacantes van a hacer goles", expresó el ex zaguero del Cagliari, cuadro italiano que defendió durante 12 temporadas.

Pero hubo más de ese tópico. "Creemos mucho en el trabajo y que estos jugadores van a mejorar. Cuando habló del día a día es por esto, me dan confianza estos jugadores", cerró Diego López, quien consolidó a más de algún joven promisorio en el Manya y también en el Brescia de Italia, como Facundo Pellistri y Sandro Tonali, quiene hoy militan en el Manchester United y el AC Milan, respectivamente.