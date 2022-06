Universidad de Chile finalmente terminó con su larga búsqueda de entrenador y oficializó a través de sus redes sociales a Diego López como el nuevo DT.

Los Azules no han tenido un buen 2022, donde pese a que empezó ganando los dos primeros partidos del Campeonato Nacional, los resultados no acompañaron y terminaron con la salida de Santiago Escobar como técnico. Con Sebastián Miranda como interino las cosas tampoco mejoraron demasiado y finalizaron en el 11° lugar con 17 puntos. La U ya vivió un 2021 para el olvido, donde casi pierden la categoría, por lo que no se pueden arriesgar a pasar por lo mismo.

¿Quién es Diego López?

Diego López es un entrenador uruguayo de 47 años, que en su etapa como futbolista de desempeñaba como defensa central. Jugó en River Plate de Uruguay, Racing de España y Cagliari de Italia, camiseta que defendió por largos años y donde es considerado un ídolo. Justamente en este equipo arrancó su carrera como DT en el 2013.

Tras salir de Cagliari en 2014, pasó por Bologna, Palermo y regreso a su primer equipo como técnico. En 2018 tiene su primera aventura fuera de Italia en Peñarol, donde además consigue sus mayores éxitos al conseguir tres títulos: Torneo Clausura, Campeonato Uruguayo y Torneo de Apertura. En 2020 volvió a Europa para dirigir a Brescia, dejando el cargo el mismo año y siendo esta su última aventura como entrenador.