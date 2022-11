Los hinchas Azules siguen expectantes tras la llegada de Marcelo Díaz a Chile ya que no renovó contrato con Libertad de Paraguay, tras su arribó a territorio nacional el ex seleccionado nacional comentó que “Vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos. Me quiero quedar en Chile y de acá no me voy a mover” señaló Díaz, dejando claro que está dispuesto a negociar con cualquier equipo, no sólo con la U. El Chelo Díaz es querido por el pueblo Azul tras la excelente participación en la Copa Sudamericana, entérate a continuación qué fue de los demás jugadores campeones de la Sudamericana.

¿Qué fue de los jugadores que ganaron la Copa Sudamericana con la U?

Sin duda, la “Era Sampaoli” en Universidad de Chile es una de las mejores temporadas de los Azules debido al tricampeonato nacional y la Copa Sudamericana.

En el segundo semestre del año 2011 la U iniciaba su participación en la Copa Sudamericana, compartieron grupo y vencieron a Fénix y Nacional de Uruguay, para luego golear al Flamengo de Brasil en los octavos de final, en cuartos de final el equipo de Sampaoli enfrentó al Arsenal de Argentina y ganaron por 5-1, en la semifinal se enfrentaron a Vasco de Gama y se impusieron por 3-1. Durante la final se enfrentaron a Liga de Quito y ganaron por 4-0 y se coronaron campeón.

Arquero

Jhonny Herrera: Retirado.

Defensas

Osvaldo González: actualmente juega en Huachipato.

Marco González: Retirado del fútbol.

José Rojas: Curicó Unido.

Medio Campo

Matías Rodríguez: Retirado.

Albert Acevedo: Magallanes.

Marcelo Díaz: Sin club.

Charles Aránguiz: Bayer 04 Leverkusen.

Eugenio Mena: Universidad Católica

Delanteros