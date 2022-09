El ex delantero azul, Mauricio Pinilla, se mostró muy ofuscado con el paupérrimo desempeño de la U contra Coquimbo y lanzó dardos contra los jugadores por hacerle el quite a la pelota en un partido que mantiene a Universidad de Chile en riesgo de descenso y que gatilló la salida de Diego López en la banca. Manuel De Tezanos y Cristián Caamaño salieron al paso para explicar que el entrenador también es responsable de la bajísima presentación de la U.

Universidad de Chile ve salir otra un director técnico por malos resultados y Diego López deja la banca de la U tras el deslucido empate sin goles contra Coquimbo Unido, un duelo el Chuncho estaba obligado a ganar en la lucha por no caer a la zona de descenso. El entrenamiento de hoy programado para las 15: horas fue suspendido y resta que Azul Azul haga oficial el despido del DT.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla abordó la salida del DT, con quien tenía una relación de amistad previa y lo consideró calificado para asumir el cargo, y los posibles candidatos a ponerse el buzo de Universidad de Chile. El hoy comentarista responsabilizó en gran parte al plantel por lo visto ante Coquimbo.

“Yo fuese (Sebastián) Miranda, ni siquiera me acerco al camarín del primer equipo (…) Asumir el desafío es cuando te quedan 15 ó 16 fechas por jugar, esto es tirarse a la hoguera. Una cosa es que queme su carrera y otra es que lo agarre el Vitamina (Sánchez) o Ronald Fuentes, que ya tienen trayectoria y quizás pueden hacer algo más en base a la experiencia”, dijo Pinogol.

El ex delantero azul y de la selección chilena agregó que “yo creo que Ronald Fuentes puede ser, más allá de los problemas que tuve en mi salida de la U, es un técnico que está en este momento capacitado mentalmente para sacar a la U de un momento complejo. Le va a costar un huevo, pero creo que es el técnico con la experiencia, conoce la interna del club y conoce perfectamente lo que pasa dentro. Ha cometido muchos errores, como todos, pero le daría la oportunidad a Ronald Fuentes”.

Puntualmente sobre el duelo ante Los Piratas, manifestó: “es Universidad de Chile, qué nerviosismo, qué tensión. Te estás jugando el descenso. Cómo no vas a tener los cojones para ir a presionar, para ir a buscar el partido, nadie pide la pelota. Es vergonzoso. Uno puede criticar a la dirigencia, el planteamiento de Diego López, pero la actitud de los jugadores, ¡por Dios! Tienen una gran responsabilidad. Nadie pedía la pelota, y la pelota no quema”.

Tras estas palabras de Pinilla, Manuel De Tezanos reflexionó: “pero Mauricio, se equivocaron con la formula estratégica, más allá de la táctica, que creo que no estaba hecha para jugar como jugaron, porque todo era pelotazo a Ronnie Fernández. Nunca se buscó por abajo. Puedes decir que algunos jugadores se escondieron, puede ser…”. “Eso ha pasado el 80% de los partidos, y desde antes de Diego López”, contestó el mundialista con la Roja.

De Tezanos continuó explicando que “ahí tiene que cambiar la lectura del entrenador. Al no poner a Israel Poblete, uno de sus mejores jugadores y uno de los pocos que podía enlazar… tiene Nery Domínguez de buen pie, Álvaro Brun (juega de defensa) pero es volante central y te puede dar una salida para encontrar alguno de los dos volantes centrales, Emmanuel Ojeda como Poblete podían encontrar a Lucas Assadi y Darío Osorio, pero las pelotas volaban por sus cabezas. y Coquimbo defendió súper bien porque le ponían uno atras y otro adelante a Ronnie, y buscaba tener siempre marcados a Assadi y Osorio”.

Y vino el turno de Cristián Caamaño: “yo pongo en la balanza a sus dos opiniones y claro, faltó rebeldía de los jugadores porque muchas veces en este equipo no hay quién piense el partido dentro de la cancha, no hay un líder. Musrri te hacía dos guiños y sabías que había que ir a presionar, ponerla al piso, etc. Acá cada uno quería entregarle la responsabilidad al compañero. Llegaba una pelota al fondo y el despeje venía cantado, no había control. Al defensor que le venía de la U era toma, te la devuelvo, pica, salgamos. Era impresionante el miedo a tener la pelota”.

Caamaño añadió: “pero también cuando a los 20 minutos todavía no pisabas la medialuna rival, haz un movimiento, date cuenta que la organización te está fallando. Que tu idea defensiva quizás es buena porque alejas al rival de tu arco, pero tienes que ganar el partido. Y si no les das la pelota cómoda a los volantes estas acabado. Se ha dicho hasta el cansancio: la dupla Mauricio Morales-Ojeda no puede jugar, dos volantes centrales no pueden jugar juntos en el fútbol moderno. Cuando en Colo Colo juega Vicente Pizarro, Esteban Pavez juega de enlace y Leo Gil arriba, se van escalonando”.

Mauricio Pinilla sentencia que “la U es una caja de sorpresas, no sabes con qué te pueden salir. Hay una descoordinación entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, no hay nada alineado. Insisto, cargarle la mano… está bien, los jugadores tienen una gran responsabilidad dentro del campo porque hay que poner huevos, cojones, por último mete una patada en el pecho, guardando el respeto por tus colegas porque es una forma de decir. Es un tema de actitud. Pero los dirigentes, amigos míos… por favor, ustedes son grandes responsables de esta debacle. Si la U se va a la Segunda no se va a quemar el CDA”.